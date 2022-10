Tak koledzy powitali Lewandowskiego na treningu. Wyjątkowe obrazki

Amanda Gawron Robert Lewandowski

To był wyjątkowy tydzień dla Roberta Lewandowskiego. 17 października Polak został wyróżniony nagrodą im. Gerda Mullera dla najlepszego napastnika ubiegłego sezonu. 34-latek wrócił już do Hiszpanii, gdzie przez kolejne dni czekać go będzie istny maraton występów w barwach "Dumy Katalonii". Podczas treningu czekała na niego wyjątkowa niespodzianka.

Zdjęcie Piłkarze FC Barcelony pogratulowali Lewandowskiemu i Gaviemu ostatnich osiągnięć / Twitter / PAP/EPA