Tak kibice potraktowali Lewandowskiego, przykry widok. Nie mieli litości

Trwa czwarty sezon Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Czas leci nieubłaganie, wydaje się, że lato 2022 r. i transfer z Bayernu Monachium były jeszcze niedawno. Polski napastnik napisał już sporo stron w swoim rozdziale kariery w stolicy Katalonii. Czy po 30 czerwca 2026 będą kolejne? Na to pytanie na ten moment nie ma odpowiedzi.

Temat podgrzało "Mundo Deportivo", bo w corocznej świąteczno-noworocznej sondzie przeprowadzanej wśród socios padł temat potencjalnego przedłużenia kontraktu z naszym rodakiem. Co ciekawe, większość ankietowanych wskazało, że nie prolongowałoby umowy (59,33 proc., czyli 178 osób). Na "tak" jest 31,66 proc. (95), 5,33 proc. (16) wybrało opcję "nie wiem/nie chcę odpowiedzieć", a 3,66 proc. (11), że to zależy od warunków nowego kontraktu.

To bardzo mocne wyniki, zwłaszcza że chociażby za pozostaniem Marcusa Rashforda opowiedziało się 54,66 proc. Wydaje się, że głównym czynnikiem respondentów mógł być wiek. "RL9" ma 37 lat. Fani patrzą już powoli w kierunku wielkiego transferu na środek ataku, nie mając wielkich sentymentów.

Na pytanie, jaką pozycję powinien wzmocnić klub, najwięcej odpowiedzi (40,66 proc.) padło właśnie na "dziewiątkę". Na kolejnych miejscach środkowy i prawy obrońca.

Socios "Blaugrany" marzy się Julian Alvarez. Na pytanie, kogo sprowadziliby na Spotify Camp Nou, 31,33 proc. wskazało na argentyńskiego snajpera Atletico Madryt. Tuż za nim z wynikiem 26 proc. uplasował się Erling Haaland z Manchesteru City. Kibice nie zadowoliliby się raczej zatem półśrodkiem jako następstwo "Lewego".

- Na dziś nie wiem, gdzie chciałbym grać, nie mam potrzeby, by się nad tym zastanawiać, przyjdzie czas. Nie mam na razie nic, nie mam też presji wewnętrznej, że muszę zaraz zdecydować. Ja muszę to poczuć. Na dziś jeszcze tego nie poczułem - powiedział ostatnio Lewandowski w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego.

