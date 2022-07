Tak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Wytknęli mu jedną rzecz

W nocy z wtorku na środę Robert Lewandowski rozegrał swój drugi mecz w barwach FC Barcelona. Polak robił, co mógł, lecz nie zdołał strzelić gola.

Skutecznością w ekipie "Dumy Katalonii" popisał się za to Ousmane Dembele, który strzelił dwa gole, a na jego trafienia dubletem odpowiedział Moise Kean.

FC Barcelona - Juventus 2:2 - kliknij TUTAJ, by zobaczyć relację z meczu

FC Barcelona - Juventus. Robert Lewandowski oceniony przez hiszpańskie media

Jak Roberta Lewandowskiego po meczu Barcelony z Juventusem oceniły hiszpańskie media? "Groźny" - napisał kataloński "Sport", przyznając Polakowi "szóstkę" w 10-stopniowej skali.

- Nadal adaptuje się do "wszechświata Xaviego". Próbował strzelić pierwszego gola strzałem spoza pola karnego i uderzeniem głową. Sama jego obecność jest onieśmielająca, chociaż nie nawiązał zbyt wielu kontaktów ze swoimi kolegami z drużyny - czytamy dalej.

Nieskuteczność Robertowi Lewandowskiemu wytknęli dziennikarze "Asa".

- Polski napastnik wciąż nie znalazł drogi do bramki. I to mimo chęci i okazji. W meczu z Juventusem miał dwie "czyste" okazje - jedną po mocnym strzale, a drugą po uderzeniu głową po dośrodkowaniu Kessiego. Ale jego licznik goli wciąż wskazuje zero - podsumowali występ Polaka hiszpańscy dziennikarze.

