Tak Flick potraktował piłkarzy, Lewandowski nie mógł się spodziewać. Niemiec działa bez hamulców

Paweł Czechowski

Gra dla FC Barcelona to dla piłkarzy wielka przygoda, ale i wielka odpowiedzialność - i trener Hansi Flick stara się, by wszyscy jego podopieczni, w tym oczywiście także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, zawsze podchodzili do swej pracy z pełnym profesjonalizmem. Szkoleniowiec wprowadził nawet naprawdę surowe zasady dotyczące spóźnień, o czym opowiedział ostatnio rywal "Lewego" z ataku, Ferran Torres.

Piłkarze w jasnożółtych strojach świętują zdobycie bramki na boisku, obok trener ubrany w czarną kurtkę obserwuje sytuację z poważnym wyrazem twarzy.
Hansi Flick nie toleruje spóźnień wśród piłkarzy FC BarcelonaJose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Trener Hansi Flick w zasadzie z marszu zaczął odnosić z FC Barcelona wielkie sukcesy - już w swym pierwszym sezonie w Katalonii sięgnął on po potrójną koronę, zdobywając wraz ze swymi podopiecznymi mistrzostwo kraju, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. To ostatnie trofeum trafiło do "Blaugrany" zresztą także i w kolejnej kampanii.

Jednym z istotnych aspektów walki o najwyższe laury pozostaje przy tym dla Flicka żelazna dyscyplina w kilku aspektach - o jednym z nich w programie telewizji Antena 3 "El Hormiguero" opowiedzieli Pedri oraz Ferran Torres.

Włosi ogłaszają o Zielińskim. Są przekonani, dojdzie do ważnej zmiany

Dziesiątki tysięcy euro kary. Flick bezwzględny w kwestii punktualności

W pewnej chwili rozmowa z dziennikarzem Pablo Motosem zeszła bowiem na zasady, jakie wprowadził w drużynie Niemiec. Pedri wówczas zaznaczył, że menedżer ceni sobie punktualność, a za wszelkie spóźnienia, np. na treningi, karze grzywną.

Temat rozwinął następnie Torres, rywal Roberta Lewandowskiego na pozycji numer dziewięć. Jak stwierdził "El Tiburon", kary potrafią osiągać poziom nawet 40 tys. euro, a wśród graczy panuje przekonanie, że dla Flicka nawet trzy sekundy spóźnienia to już zbyt wiele.

Nie wyobrażam sobie, ile kosztowałoby 20 minut. Równie dobrze można by mu [tj. Flickowi] wysłać zdjęcie ibuprofenu
zażartował Torres, cytowany przez "Diario Sport".

To raczej dość surowe rozwiązanie, choć... i tak łagodniejsze, niż wcześniej. W poprzednim sezonie Jules Kounde po tym, jak zaliczył jedno poważniejsze spóźnienie, w ogóle został odsunięty od kadry meczowej. To chyba jednak byłoby bardziej bolesne dla profesjonalnego futbolisty niż grzywna...

Rosja wróci do gry, jest oferta od uczestnika mundialu. To naprawdę się dzieje

Primera Division: Przed nami hit Barcelona - Villarreal

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra w ramach Primera Division, mierząc się 28 lutego z Villarrealem. Zmagania te będą tym ważniejsze, że "Żółta Łódź Podwodna" wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Hiszpanii, tracąc do "Dumy Katalonii" 10 pkt. Zespół VCF będzie z pewnością mocno zmotywowany, aby nieco zniwelować tę różnicę...

Jakub Rzeźnicki
Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
Hansi FlickAFP
Hansi Flick
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Mężczyzna w czarnej kurtce i czarnym T-shircie stoi na tle rozmytego tłumu ludzi, sprawiając wrażenie skupionego oraz poważnego. Tło sugeruje obecność na wydarzeniu publicznym, prawdopodobnie sportowym.
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
DJB: W Europie zaczyna brakować klasowych napastników. Co jest przyczyną? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

