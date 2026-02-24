Tak Flick potraktował piłkarzy, Lewandowski nie mógł się spodziewać. Niemiec działa bez hamulców
Gra dla FC Barcelona to dla piłkarzy wielka przygoda, ale i wielka odpowiedzialność - i trener Hansi Flick stara się, by wszyscy jego podopieczni, w tym oczywiście także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, zawsze podchodzili do swej pracy z pełnym profesjonalizmem. Szkoleniowiec wprowadził nawet naprawdę surowe zasady dotyczące spóźnień, o czym opowiedział ostatnio rywal "Lewego" z ataku, Ferran Torres.
Trener Hansi Flick w zasadzie z marszu zaczął odnosić z FC Barcelona wielkie sukcesy - już w swym pierwszym sezonie w Katalonii sięgnął on po potrójną koronę, zdobywając wraz ze swymi podopiecznymi mistrzostwo kraju, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. To ostatnie trofeum trafiło do "Blaugrany" zresztą także i w kolejnej kampanii.
Jednym z istotnych aspektów walki o najwyższe laury pozostaje przy tym dla Flicka żelazna dyscyplina w kilku aspektach - o jednym z nich w programie telewizji Antena 3 "El Hormiguero" opowiedzieli Pedri oraz Ferran Torres.
Dziesiątki tysięcy euro kary. Flick bezwzględny w kwestii punktualności
W pewnej chwili rozmowa z dziennikarzem Pablo Motosem zeszła bowiem na zasady, jakie wprowadził w drużynie Niemiec. Pedri wówczas zaznaczył, że menedżer ceni sobie punktualność, a za wszelkie spóźnienia, np. na treningi, karze grzywną.
Temat rozwinął następnie Torres, rywal Roberta Lewandowskiego na pozycji numer dziewięć. Jak stwierdził "El Tiburon", kary potrafią osiągać poziom nawet 40 tys. euro, a wśród graczy panuje przekonanie, że dla Flicka nawet trzy sekundy spóźnienia to już zbyt wiele.
Nie wyobrażam sobie, ile kosztowałoby 20 minut. Równie dobrze można by mu [tj. Flickowi] wysłać zdjęcie ibuprofenu
To raczej dość surowe rozwiązanie, choć... i tak łagodniejsze, niż wcześniej. W poprzednim sezonie Jules Kounde po tym, jak zaliczył jedno poważniejsze spóźnienie, w ogóle został odsunięty od kadry meczowej. To chyba jednak byłoby bardziej bolesne dla profesjonalnego futbolisty niż grzywna...
Primera Division: Przed nami hit Barcelona - Villarreal
FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra w ramach Primera Division, mierząc się 28 lutego z Villarrealem. Zmagania te będą tym ważniejsze, że "Żółta Łódź Podwodna" wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Hiszpanii, tracąc do "Dumy Katalonii" 10 pkt. Zespół VCF będzie z pewnością mocno zmotywowany, aby nieco zniwelować tę różnicę...