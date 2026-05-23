Tak Flick potraktował Lewandowskiego na sam koniec. Wymowniej się nie dało

Łukasz Olszewski

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony na Spotify Camp Nou, kapitan reprezentacji Polski zapamięta z pewnością na całe życie. To jednak mogło nie być ostatnie słowo, jakie powiedział w trykocie katalońskiej ekipy i właśnie dostaliśmy potwierdzenie tego, o czym mówiły hiszpańskie media. Hansi Flick po raz ostatni zdecydował w sprawie Polaka.

Robert Lewandowski w FC Barcelona

Jeszcze do niedawna kibice FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego mogli mieć nadzieję na to, że kapitan reprezentacji Polski otrzyma od klubu satysfakcjonującą ofertę i zdecyduje się pozostać w stolicy Katalonii jeszcze przez co najmniej jeden sezon. Niestety, tak się jednak nie stało.

Na chwilę przed ostatnim spotkaniem Barcelony na Spotify Camp Nou w sezonie 2025/2026 "Lewy" ogłosił, że kończy się jego przygoda z klubem, a spotkanie z Betisem było okazją do tego, aby pożegnał się on z kibicami Barcelony na własnym obiekcie.

Taki stan rzeczy zrodził pytanie, czy kapitan reprezentacji Polski w ogóle pojawi się w kadrze meczowej na ostatnie starcie w sezonie, w którym FC Barcelona mierzyć się będzie z Valencią na wyjeździe. Hiszpańskie media przekazywały w tej sprawie dobre wieści dla kibiców napastnika.

"Marca" już dzień przed meczem wskazywała, że Hansi Flick ma dać Robertowi Lewandowskiemu jeszcze jedną szansę na pożegnanie się z klubem, ligą i kibicami, a przy okazji spróbować strzelić swojego ostatniego gola dla klubu. I tak też się stało.

Chwilę po tym, jak zakończył się finał Ligi Mistrzyń z udziałem FC Barcelony i oczywiście Ewy Pajor, klub z Katalonii ogłosił skład wyjściowy "Blaugrany" na spotkanie z Valencią i - zgodnie z przewidywaniami - na liście pojawiło się nazwisko Lewandowskiego, który zagra od pierwszej minuty.

Skład Barcelony: Szczęsny - Balde, Araujo, Eric Garcia, Martin - Gavi, Bernal - Ferran, Olmo, Rashford - Lewandowski.

Dla Roberta Lewandowskiego będzie do 46. spotkanie w tym sezonie, a 31. w rozgrywkach La Liga. Co więcej, licznik Polaka pod względem występów w katalońskiej ekipie zatrzyma się na liczbie 193. Na swoim koncie ma również 119 bramek i jeszcze jedna może pozwolić mu przebić barierę 120 trafień.

