Tak Flick potraktował Lewandowskiego. I to po tylu latach. Polak w nowej sytuacji

Paweł Nowak

W środę wieczorem FC Barcelona na Camp Nou podjęła Atletico Madryt w ramach pierwszego spotkania ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów. W nim lepsi 2:0 okazali się goście, dzięki czemu są znacznie bliżej awansu do najlepszej czwórki. Zaledwie 45 minut na murawie spędził Robert Lewandowski. Dla Polaka to dopiero druga taka sytuacja w całej karierze, gdy spotkanie w Lidze Mistrzów skończył po tak krótkim czasie. Poprzednia miała miejsce kilka lat temu.

Robert LewandowskiIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Niezwykle gorąco w ostatnim czasie jest wokół Barcelony oraz Atletico Madryt. W końcu te zespoły trafiły na siebie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a pierwsze spotkanie oraz rewanż dzieli zaledwie tydzień. Do tego ekipy odpowiednio Hansiego Flicka i Diego Simeone niedawno zmierzyły się ze sobą w lidze, gdzie lepsi 2:1 okazali się zawodnicy ze stolicy Katalonii.

W środę natomiast na Camp Nou doszło do pierwszego spotkania 1/4 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie było zapowiadanie jako wielki hit i zdecydowanie nie zawiódł. Po zaciekłym meczu zwycięsko 2:0 wyszli gracze "Los Colchoneros". Nie zabrakło oczywiście kontrowersji sędziowskich wokół ewentualnego karnego dla Barcelony i czerwonej kartki, jaką otrzymał Pau Cubarsi.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Julian Alvarez
Robert Lewandowski

Przełomowe wieści ws. "następcy Lewandowskiego. Prezydent przekazał osobiście

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Szansę na grę od pierwszej minuty od wspomnianego już Flicka otrzymał Robert Lewandowski. Napastnik jednak nie był aż tak skuteczny, jak w poprzednim starciu tych ekip i nie zaprezentował nic szczególnego. Co więcej, jego występ jest szeroko komentowany w hiszpańskich mediach, lecz w niezbyt przychylny sposób.

Finalnie 37-latek zakończył swój udział w meczu po zaledwie 45 minutach. Drugą połowę zaczął oglądać z ławki rezerwowych. Do takich sytuacji w rozgrywkach Ligi Mistrzów z udziałem reprezentanta Polski wcześniej nie dochodziło.

Co ciekawe, w całej historii występów Lewandowskiego w Lidze Mistrzów swój udział w meczu przed drugą częścią spotkania kończył tylko... raz. I to nie z powodu słabszej dyspozycji.

Zobacz również:

Luquinhas (numer 82) w trakcie meczu z Arką Gdynia
Ekstraklasa

Polski klub nad przepaścią, nagle taki komunikat FIFA. To już oficjalne

Paweł Nowak
Paweł Nowak

W 2023 roku "Duma Katalonii" grała z FC Porto (1:0), a ten rozpoczął rywalizację od pierwszego gwizdka. Niestety w 34. minucie musiał opuścić murawę z powodu urazu. Spotkanie z Atletico było zatem dopiero drugim takim meczem dla Polaka, kiedy schodził z murawy po zaledwie pierwszej połowie.

Okazja na rewanż nadejdzie już we wtorek 14 kwietnia. Pierwszy gwizdek na Riyadh Air Metropolitano zaplanowany jest na godz. 21:00.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Julian Alvarez
Robert Lewandowski

Przełomowe wieści ws. "następcy Lewandowskiego. Prezydent przekazał osobiście

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
piłkarz w koszulce meczowej Barcelony siedzi na murawie, z wyraźnym grymasem bólu na twarzy i czarną ochronną maską na nosie, na ramieniu widoczna naszywka Ligi Mistrzów
Robert LewandowskiJames Marsh/ShutterstockEast News
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
Hansi Flick
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja