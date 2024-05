Tak dobrze nie było w Barcelonie od lat. Wielka zasługa Lewandowskiego

FC Barcelona musiała się sporo namęczyć, by w miniony poniedziałek pokonać Valencię CF (4:2). Niekwestionowaną gwiazdą spotkania został Robert Lewandowski, który ustrzelił klasycznego hat-tricka, wracając do walki o koronę króla strzelców La Ligi. To, co w tym sezonie - a zwłaszcza w ostatnich tygodniach - zwraca jednak uwagę w ekipie "Blaugrany", jest skuteczność wykonania stałych fragmentów gry. Kapitan reprezentacji Polski we wspomnianym meczu dołożył kilka cegiełek do wyjątkowego wyczynu swojej drużyny.

