Tak bawi się Lewandowski. Wideo krąży już po sieci. Nagranie ma 14 sekund

Robert Lewandowski w doskonałej formie oczekuje na niedzielny mecz z Realem Sociedad w La Liga. Na piątkowym treningu Polak dał próbkę snajperskiego kunsztu, raz za razem pakując piłkę do siatki. Gol zdobyty strzałem piętą z powietrza wywołał aplauz kolegów z zespołu. Barcelona zmontowała na tę okoliczność krótki klip. Nagranie krąży po sieci z potencjałem na viral.

Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiEvery Second Media/ShutterstockEast News

Nastroje w obozie Barcelony są więcej niż dobre. W niedzielę drużyna sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, pokonując 3:2 Real Madryt. W czwartek awansowała z kolei do ćwierćfinału Copa del Rey po wygranej z Racingiem Santander (2:0).

Robert Lewandowski wziął udział w obu spotkaniach. W starciu z "Królewskimi" wpisał się na listę strzelców. W Pucharze Króla nie zdołał powiększyć bramkowego konta.

Lewandowski dał popis na treningu. Barcelona publikuje w sieci wideo. Pora na wyprawę do Kraju Basków

Klip zamieszczony na profilu katalońskiego klubu w serwisie X ma tylko 14 sekund. Tyle wystarczy, by zauważyć snajperską klasę "Lewego". Polak pakuje piłkę do siatki raz za razem.

Szczególne uznanie kolegów wzbudziło trafienie piętą z powietrza. Stojący między słupkami Marc-Andre ter Stegen nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia. Swoboda panowania Polaka nad piłką i perfekcja wykonania? Godna aplauzu.

    "Duma Katalonii" otwiera tabelę La Liga. Jej przewaga nad drugim w tabeli Realem wynosi cztery punkty. W ten weekend obrońcy tytułu zameldują się w Kraju Basków. Tam w niedzielny wieczór zmierzą się z Realem Sociedad (21:00).

    W bieżącym sezonie Lewandowski rozegrał w barwach "Blaugrany" 21 spotkań, zdobył 10 bramek i dołożył do tego asystę. Wciąż otwarta pozostaje kwestia prolongaty jego kontraktu o kolejny rok. Optymizm w tej kwestii jest jednak... mocno umiarkowany.

      FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
      Robert LewandowskiAFP
      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Piłkarz drużyny FC Barcelona w stroju meczowym wykonuje gest z otwartą ręką, stojąc na tle stadionu.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

