Tak bawi się Lewandowski. Wideo krąży już po sieci. Nagranie ma 14 sekund

Nastroje w obozie Barcelony są więcej niż dobre. W niedzielę drużyna sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, pokonując 3:2 Real Madryt. W czwartek awansowała z kolei do ćwierćfinału Copa del Rey po wygranej z Racingiem Santander (2:0).

Robert Lewandowski wziął udział w obu spotkaniach. W starciu z "Królewskimi" wpisał się na listę strzelców. W Pucharze Króla nie zdołał powiększyć bramkowego konta.

Lewandowski dał popis na treningu. Barcelona publikuje w sieci wideo. Pora na wyprawę do Kraju Basków

Klip zamieszczony na profilu katalońskiego klubu w serwisie X ma tylko 14 sekund. Tyle wystarczy, by zauważyć snajperską klasę "Lewego". Polak pakuje piłkę do siatki raz za razem.

Szczególne uznanie kolegów wzbudziło trafienie piętą z powietrza. Stojący między słupkami Marc-Andre ter Stegen nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia. Swoboda panowania Polaka nad piłką i perfekcja wykonania? Godna aplauzu.

"Duma Katalonii" otwiera tabelę La Liga. Jej przewaga nad drugim w tabeli Realem wynosi cztery punkty. W ten weekend obrońcy tytułu zameldują się w Kraju Basków. Tam w niedzielny wieczór zmierzą się z Realem Sociedad (21:00).

W bieżącym sezonie Lewandowski rozegrał w barwach "Blaugrany" 21 spotkań, zdobył 10 bramek i dołożył do tego asystę. Wciąż otwarta pozostaje kwestia prolongaty jego kontraktu o kolejny rok. Optymizm w tej kwestii jest jednak... mocno umiarkowany.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP