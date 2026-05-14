Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelona - to w tym momencie najbardziej prawdopodobna opcja. Polak ma w skrzynce bardzo wysoką ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Gdyby ją przyjął, na mocy umowy zarobiłby 90 milionów euro za sezon. Pozyskaniem polskiego napastnika zainteresowany jest najbardziej popularny klub z Azji, czyli Al-Hilal. Informację tę podał Jarosław Koliński z "WP SportoweFakty".

W tym momencie podstawowe pytanie nie brzmi: "Czy Lewandowski ostatecznie postanowi zostać w Barcelonie?". Nil Sola informuje bowiem, że w tym momencie Polak w ogóle nie ma takiej opcji. A to dlatego, że "Duma Katalonii" w ogóle nie przedstawiła Lewandowskiemu oferty przedłużenia kontraktu.

- Decyzja ma zostać ogłoszona lada moment, choć nie wyklucza się, że nastąpi to przed meczem z Betisem. Nie otrzymał oferty od Barcy. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jego transfer do Arabii Saudyjskiej - podaje dziennikarz Nil Sola.

Przyszłość Lewandowskiego się wyjaśnia. Wymowna postawa Barcelony

Wszystkie doniesienia ws. Roberta Lewandowskiego na ten moment są dość spójne. W środę Fabrizio Romano potwierdził informację Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl o Arabii Saudyjskiej, jako najbardziej prawdopodobnej opcji dla Polaka.

Teraz taką samą narrację obierają hiszpańskie media. Zgodność jest na tyle duża, że w tym momencie trudno zakładać jakikolwiek zwrot akcji. Do końca umowy Lewandowskiego pozostało sześć tygodni. Brak oferty przedłużenia na tym etapie jest bardzo wymowny.

Wygląda na to, że Barcelona podjęła już decyzję. Robert Lewandowski opuści ją, nie otrzymując oferty przedłużenia umowy. Klub z Katalonii najwyraźniej nie chce wiązać się na dłużej z 37-letnim piłkarzem i woli poszukać innej opcji na pozycję napastnika.

Oczywiście, jest to w tym momencie opcja najbardziej realna, ale nie definitywnie przesądzona. Zwrot akcji może nadejść, gdy Barca wyjdzie z ofertą dla Lewandowskiego na warunkach, które zadowolą stronę piłkarza. Polak w ostatniej rozmowie z Eleven Sports po El Clasico sam zasugerował jednak, że myśli o tym, aby w tym wieku móc jeszcze "pobawić się piłką". Gra w Barcelonie obciążona jest natomiast bardzo dużą presją i wysiłkiem fizycznym, których w Arabii Saudyjskiej nie doświadcza się na taką skalę.

Wszystko zmierza ku jednemu.

Robert Lewandowski OSCAR J BARROSO AFP

Robert Lewandowski GONGORA AFP

Robert Lewandowski GONGORA AFP

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport