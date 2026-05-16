Tak Barcelona podsumowała "erę Lewandowskiego". Wystarczyło jedno zdanie

Tymoteusz Tur

Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie pożegnał się z FC Barcelona ogłaszając, że nie przedłuży wygasającego latem kontraktu. Jego komunikat momentalnie rozgrzał do czerwoności media na całym świecie. Zareagowała też "Duma Katalonii", dosadnie podsumowując "erę Lewandowskiego".

Robert Lewandowski przychodził do Barcelony jako topowy napastnik globu. Na boiskach Bundesligi, w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium wygrał wszystko, co było do wygrania, bijąc między innymi niewiarygodny rekord strzelecki Gerda Muellera i notując w pojedynczym sezonie 41 trafień.

W "Dumie Katalonii" nasz rodak spędził piękne cztery lata, pełne kolejnych triumfów. Nadszedł jednak czas pożegnania. W sobotnie popołudnie oficjalnie ogłosił, że jego umowa, wygasająca tego lata nie zostanie przedłużona. "Nadszedł czas, aby iść dalej" - poinformował w mediach społecznościowych.

FC Barcelona zareagowała na decyzję Lewandowskiego

Decyzja Polaka lotem błyskawicy obiegła piłkarski świat. Szybko zareagowała na nią także sama Barcelona publikując wpis w mediach społecznościowych. Jest on bardzo krótki, ale jakże wymowny.

"Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda" - głosi. "Dziękujemy za każdego gola, każdą bitwę i każdy magiczny moment w tych barwach. Culer na zawsze" - dodano.

