Tak Barcelona podsumowała "erę Lewandowskiego". Wystarczyło jedno zdanie

Robert Lewandowski przychodził do Barcelony jako topowy napastnik globu. Na boiskach Bundesligi, w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium wygrał wszystko, co było do wygrania, bijąc między innymi niewiarygodny rekord strzelecki Gerda Muellera i notując w pojedynczym sezonie 41 trafień.

W "Dumie Katalonii" nasz rodak spędził piękne cztery lata, pełne kolejnych triumfów. Nadszedł jednak czas pożegnania. W sobotnie popołudnie oficjalnie ogłosił, że jego umowa, wygasająca tego lata nie zostanie przedłużona. "Nadszedł czas, aby iść dalej" - poinformował w mediach społecznościowych.

FC Barcelona zareagowała na decyzję Lewandowskiego

Decyzja Polaka lotem błyskawicy obiegła piłkarski świat. Szybko zareagowała na nią także sama Barcelona publikując wpis w mediach społecznościowych. Jest on bardzo krótki, ale jakże wymowny.

"Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda" - głosi. "Dziękujemy za każdego gola, każdą bitwę i każdy magiczny moment w tych barwach. Culer na zawsze" - dodano.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

