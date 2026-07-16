Tak Amerykanie traktują Lewandowskiego. Fala krytyki. "Doszło do nieporozumienia"

Długo trwała niepewność związana z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Dywagacje, gdzie kapitan reprezentacji Polski może trafić po zakończeniu przygody z FC Barcelona trwały tygodniami i wymieniono w tym czasie wiele klubów. Zarówno tych z Europy, jak i z Arabii Saudyjskiej, czy Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie napastnik zdecydował się na zmianę kontynentu i przeniósł się za Atlantyk.

Kilkanaście dni temu stało się jasne, że Lewandowski najbliższe miesiące spędzi w Chicago Fire. Od ogłoszenia transferu do oficjalnej prezentacji minęło sporo czasu i wydawało się, że amerykański klub "z pompą" przywita jednego z najlepszych piłkarzy XXI wieku. Prezentacja Lewandowskiego odbyła się 14 lipca i cieszyła się dużym zainteresowaniem polskich mediów. Można jednak odnieść wrażenie, że tylko polscy dziennikarze byli żywnie zainteresowani tym momentem.

Trener Chicago Fire o prezentacji Lewandowskiego. Podkreślił to zdecydowanie

Wśród komentarzy po konferencji Polaka i po jego pierwszym treningu w Chicago dominowało jedno odczucie - rozczarowanie. Po oficjalnej prezentacji takiej gwiazdy, jaką jest Lewandowski, spodziewano się zdecydowanie więcej. Nie było żadnego efektu "wow" i można było odnieść wrażenie, że cała wydarzenie musiało się po prostu odbyć. Inaczej patrzy na to szkoleniowiec Chicago Fire, Gregg Berhalter.

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyznał, że widzi co pisze się o prezentacji Polaka. "Nie jesteśmy aroganccy i mamy otwarte głowy, czytamy i słuchamy tego, co pisze się i mówi w Polsce. Ale nie jest też tak, że zabrakło nam zaangażowania" - stwierdził szkoleniowiec. "Roberta przywitały inne chicagowskie kluby, Bulls, Bears czy Cubs, szyldy witające go w mieście pojawiły się nawet na sklepach z hot-dogami. Teraz rzeczywiście nie było tak efektownie. Mamy świadomość, że mogliśmy zrobić to lepiej" - przyznał.

Berhalter podkreśla jednak, że Lewandowski traktowany jest w Chicago jako supergwiazda. "Z całym szacunkiem, ale najważniejsze jest to, jak ten dzień odebrał Robert. A on jest tu naprawdę szczęśliwy. Jednocześnie chciałbym, aby wybrzmiało to wyraźnie: Lewandowskiego traktujemy jak światową supergwiazdę. Jeśli polscy kibice odebrali to inaczej, to doszło do nieporozumienia. Zadbamy o Roberta, zadbamy o polską społeczność w Chicago, chcemy go z nią połączyć i chcemy połączyć z nami polskich kibiców mieszkających w Polsce" - powiedział trener Chicago Fire.

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL

Robert Lewandowski na treningu w Chicago Fire Chicago Fire Media materiały prasowe





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