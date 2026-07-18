Przygoda Roberta Lewandowskiego z europejskim futbolem tymczasowo dobiegła końca. W poszukiwaniu nowych sportowych wyzwań kapitan reprezentacji Polski postanowił przenieść się za wielki ocean. Zasilił on szeregi drużyny Chicago Fire, która już od pewnego czasu mocno zabiegała o względy 37-latka.

Kilka dni temu byliśmy natomiast świadkami prezentacji polskiego napastnika. Ta nie oczarowała kibiców, jednak mimo to stała się oficjalnym początkiem nowego rozdziału w karierze napastnika z kraju nad Wisłą.

Rozdział ten rozpoczął się od... odwołania spotkania, w którym zadebiutować miał Lewandowski. Wszystko przez pożary lasów w Kanadzie. Chmury dymu dotarły aż do Stanów Zjednoczonych, wymuszając przełożenie spotkania Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.

Ujawniono plany Amerykanów ws. Lewandowskiego. Autorski projekt Polaka

Przenosiny Roberta Lewandowskiego do USA spotkały się z bardzo mieszanym odbiorem środowiska piłkarskiego. Niektórzy kibice życzyli mu powodzenia, podczas gdy inni negowali sensowność wyboru 37-latka. Prawda na temat pobudek Lewandowskiego wychodzi jednak na światło dzienne w sposób falowy.

Tak oto dziennikarze portalu "Weszło" ujawnili kolejny argument, który mógł skusić kapitana reprezentacji Polski do podjęcia takiej decyzji. Okazuje się, że Lewandowski, wzorem Leo Messiego, najprawdopodobniej zostanie twarzą swojego autorskiego projektu sportowego.

- Szkoleniowiec (Gregg Berhalter red.) zaproponował Lewandowskiemu, żeby ten zrobił z Chicago Fire… drugi Inter Miami. Klub z Florydy jest zbudowany wokół Messiego do tego stopnia, że Argentyńczyk zatrudnia w nim swoich kolegów. Berhalter daje Lewandowskiemu na to zielone światło, o ile sprowadzeni przez niego piłkarze będą mogli podnieść poziom zespołu - piszą dziennikarze wspomnianego portalu.

Sama gra w piłkę nie jest więc jedynym powodem, dla którego włodarze Chicago Fire tak bardzo zabiegali o względy Lewandowskiego. Chcą oni uczynić z Polaka kogoś na wzór "grającego dyrektora sportowego". Jak zostało wspomniane, tego typu rolę za oceanem pełni już Leo Messi, który otoczył się w Interze Miami wieloma boiskowymi kolegami. Czas pokaże, czy Lewandowski faktycznie pójdzie w ślady argentyńskiego gwiazdora, tworząc w Chicago autorski projekt sportowy.

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL

Robert Lewandowski AFP

Lionel Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba Megan Briggs AFP





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport