Tajne uzgodnienia Lewandowskiego z Barceloną. To wszystko było zaplanowane

Pomimo tego, że Robert Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku, już jako bardzo doświadczony zawodnik, to kapitan reprezentacji Polski już teraz może pochwalić się wielkim szacunkiem w stolicy Katalonii, na który niewątpliwie zasłużył przez swoje osiągnięcia i to, co zrobił dla "Blaugrany".

Okazuje się, że już na początku przygody kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie, władze klubu miały wobec niego konkretny cel, który nie ograniczał się tylko do zdobywania bramek. W niedawnym wywiadzie dla "High Performance" na YouTube, Lewandowski ujawnił, o co poprosili go ludzie z klubu.

Lewandowski dostał jasne polecenie od Barcelony. Wszystko wyszło dopiero teraz

Polak, jako niewątpliwy przykład tytanicznej pracy od pierwszego dnia miał pełnić rolę nauczyciela dla młodych zawodników. Pierwotnie przystał na propozycję, jednak szybko musiał zmienić swoje podejście.

- Kiedy dołączyłem do Barcelony, zobaczyłem wielu młodych piłkarzy i zacząłem być dla nich surowy. Po czasie zobaczyłem, że nie za bardzo podoba im się - zarówno w rozmowach, jak i ich zachowaniu. Nawet jeśli klub poprosił mnie, żebym na początku starał się być twardym, surowym gościem. "Potrzebujemy tego w naszym klubie, żeby młodzi zawodnicy czegoś się nauczyli - na boisku i poza nim. Jak trenujesz na siłowni i jak ważna jest ciężka praca każdego dnia" - wyznał Lewandowski.

Na początku na to przystałem, ale szybko zauważyłem, jak ta kultura jest zupełnie inna od tej w Niemczech. Wtedy stwierdziłem, że ja również mogę nauczyć się czegoś od nich. Byłem przedstawicielem zupełnie innego świata i innej generacji - dodał Polak.

Lewandowski szybko zdał sobie również sprawę z tego, że zaczynając swoją karierę seniorską był nastolatkiem, który mógł czerpać z doświadczenia 35-latków, a teraz to on jest na ich miejscu i może uczyć się od młodzieży. To szybko zmieniło jego nastawienie i zaczął budować z nastolatkami koleżeńskie relacje.

