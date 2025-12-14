Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tajna umowa. Lewandowski mógł zostać zawieszony. Dokumenty trafiły do Liechtensteinu

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? To pytanie - wobec wygasającego latem kontraktu Polaka z FC Barcelona - zadaje sobie obecnie mnóstwo fanów. Niemal równie ciekawa co dalsze losy 37-latka jest jednak i jego przeszłość. Wiele jej wątków odkrył w książce "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastian Staszewski. A do jednego z nich odniósł się ostatnio w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą. To sensacyjna historia o "tajnych umowach", w przypadku których - jak czytamy - "Lewemu" groziło "natychmiastowe zawieszenie.

Mężczyzna ubrany w sportową kurtkę siedzi na ławce, okryty czerwonym kocem, tło niebieskie z elementami stadionowego wyposażenia.
Robert Lewandowski w barwach Bayernu MonachiumDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Książka "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastiana Staszewskiego przebojem wdarła się na rynek wydawniczy, wywołując - delikatnie mówiąc - niemałe poruszenie. Historie w niej zawarte wywołały wstrząsy w kilku miejscach na mapach piłkarskiej Europy.

W Hiszpanii głośno było choćby o sprawie dotyczącej premierowego sezonu polskiego napastnika w barwach FC Barcelona, gdy władze klubu prosiły go na finiszu rozgrywek o... zatrzymanie licznika strzelanych przez niego bramek.

Zobacz również:

Robert Lewandowski - piłkarz FC Barcelona i reprezentacji Polski
Robert Lewandowski

Aż huczy o Lewandowskim. Tak gigant może potraktować Polaka. "Oferta 1+1"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Teraz sam autor w rozmowie na kanale Tomasza Ćwiąkały podniósł kolejny wątek, który może odbić się szerokim echem zwłaszcza w Niemczech.

    Sebastian Staszewski został na starcie rozmowy zapytany o to, w których wątkach opisanych w biografii Robert Lewandowski i jego środowisko mogliby dopatrzyć się elementów zniesławienia. W odpowiedzi wskazał na historię życia ojca piłkarza Krzysztofa Lewandowskiego oraz umowę... a raczej dwie umowy, których podpisanie poprzedziło - jak czytamy w książce "Lewandowski. Prawdziwy" - transfer kapitana reprezentacji Polski z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium.

    Bardzo delikatna rzecz, to kwestia tego nielegalnego kontraktu z Bayernem Monachium. Widziałem ostatnio wywiad Cezarego Kucharskiego w "Weszło". Został zapytany i powiedział "pomidor". Nie odpowiedział, bo to są rzeczy absolutnie nie na granicy prawa. To są rzeczy za granicą prawa
    powiedział Sebastian Staszewski u Tomasza Ćwiąkały

    O co dokładnie chodzi? O "tajne umowy", które wedle wspomnianej książki "miały zostać parafowane w październiku 2012 roku".

    Robert Lewandowski i umowy "zdeponowane w Liechtensteinie". "Natychmiast zostałby zawieszony"

    Jedna z nich była przygotowana na wypadek wykupu Roberta Lewandowskiego przed "Die Roten". Druga brała pod uwagę wariant, w którym Polak wypełnia kontrakt z BVB, następnie przenosząc się do Bayernu na zasadach wolnego transferu.

    Sęk w tym, że wedle obowiązujących przepisów, piłkarz może związać się z nowym klubem dopiero na sześć miesięcy przed datą oznaczającą termin wygaśnięcia jego kontraktu. A w tym przypadku było inaczej.

    Manewr z sekretnym kontraktem nie jest niemieckim wynalazkiem, bo w świecie futbolu stosuje się go od lat. Ale metoda ta jest ryzykowna. Jeśli Watzke (prezes Borussii Dortmund - przyp. red.) otrzymałby najmniejszy dowód, że Bayern po nią sięgnął, Lewandowski natychmiast zostałby zawieszony
    pisze Sebastian Staszewski w "Lewandowski. Prawdziwy"

    - Obowiązujące przez cztery lata przedwstępne kontrakty zostały więc zdeponowane w Liechtensteinie - dodał zaangażowany w negocjacje informator.

    Sam Hans-Joachim Watzke stwierdził po czasie, że był świadomy zakulisowej gry Bayernu Monachium. - Wiem, że tak było - ogłosił pewny siebie na kartach "Lewandowski. Prawdziwy". A krążące plotki słyszał wedle swoich deklaracji także pełniący wówczas funkcję dyrektora sportowego BVB Michael Zorc. Twarde weto przedstawiła jedynie legendarna postać w obozie Bayernu - słynny Karl-Heinz Rummenigge.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Aż trudno uwierzyć, co zrobili Lewandowskiemu. Brudna zagrywka, bez skrupułów

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
    Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski na boisku, z numerem 9 oraz godłem Polski na piersi. W górnym prawym rogu widoczna okładka książki z dużym portretem jego twarzy oraz napisem 'Lewandowski'.
    Książka "Lewandowski. Prawdziwy" przedstawia zaskakujące historia z życia polskiego napastnikaStefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP / materiał zewnętrznyAFP
    Robert Lewandowski - napastnik reprezentacji Polski i FC Barcelona
    Robert Lewandowski - napastnik reprezentacji Polski i FC BarcelonaOdd ANDERSEN / AFP / Sebastian Kahnert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja