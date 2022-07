"Tajemniczy przekaz" Roberta Lewandowskiego. Błyskawiczna reakcja Hiszpanów

Robert Lewandowski wraz ze swoją rodziną wciąż cieszy się urlopem w na Majorce. Anna Lewandowska także podczas wakacji aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, odsłaniając fanom kulisy ich wspólnego wypoczynku.

Lewandowscy nie tylko relaksują się na słonecznej, hiszpańskiej plaży. Nie zapominają bowiem o dbaniu o formę i ciężkich treningach.

Reklama

Wakacyjne zdjęcie Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie dostrzegli "tajemniczy przekaz"

Fotkę z wakacji wrzucił na swojego Instagrama także Robert Lewandowski. - Nie oglądaj się za siebie, chyba że czeka tam na ciebie dobry widok - napisał Polak.

Sprawę rzecz jasna od razu podchwyciły hiszpańskie media, odczytując te słowa w kontekście sagi transferowej związanej z "Lewym".

Kataloński "Sport" nazwał te słowa "tajemniczym przekazem, który może skłonić do myślenia". Hiszpańscy dziennikarze sugerują, że Robert Lewandowski może zacząć obawiać się tego, że niebawem znów będzie musiał założyć trykot Bayernu Monachium, a nie FC Barcelona.

Instagram Post

"Magiczną" datą dla "Lewego" jest 12 lipca. To wtedy zgodnie z harmonogramem Polak ma wrócić do treningów w ośrodku treningowym Bayernu Monachium. Chce jednak uniknąć tego za wszelką cenę. Według medialnych doniesień jest nawet w stanie uciec się do strajku.