Tajemnicze spotkanie w Barcelonie, w roli głównej agent Lewandowskiego. Ogłosili ws. przyszłości Polaka

Dla FC Barcelona nastał wyjątkowo gorący czas jeśli mowa o ustalaniu ostatecznego składu klubu na przyszły sezon. W całym tym zamieszaniu związanym z transferami do i z klubu oraz z prolongatami dotychczasowych kontraktów na pierwszy plan wybija się jednak kwestia pozyskania nowego lewoskrzydłowego.

Opcja Nico Williamsa przepadła tutaj bezpowrotnie, a tymczasem plan B, zakładający przejęcie Luisa Diaza, również na ten moment najwyraźniej się rozsypuje, bo "The Reds" żądają astronomicznych wręcz pieniędzy za Kolumbijczyka . To zaś niejako podbija inną kandydaturę...

W piątek w barcelońskim hotelu "Majestic" doszło do spotkania na szczycie , w którym wzięli udział prezydent FCB Joan Laporta , trener drużyny Hansi Flick oraz... znany piłkarski agent Pini Zahavi .

To jednak nie wszystko - "MD" postanowiło się odnieść też do krążących ostatnio pogłosek dotyczących tego, że "Blaugrana" może sprzedać Roberta Lewandowskiego tuż przed tym, jak wejdzie on w ostatni rok swojej umowy z zespołem.