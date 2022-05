Ta scena chwyta za serce! Tak fani prosili "Lewego", by został w Bayernie

Gdyby na początku sezonu 2021/2022 ktoś powiedział kibicom Bayernu Monachium, że rozmowy między klubem a Robertem Lewandowskim staną w martwym punkcie i napastnik zadecyduje w końcu o nieprzedłużaniu kontraktu z "Die Roten", wielu z nich popukałoby się w czoło. Tymczasem ten scenariusz stał się faktem - Polak ogłosił po ostatnim w kampanii meczu z VfL Wolfsburg, że był to z dużą dozą prawdopodobieństwa jego ostatni występ w barwach "Gwiazdy Południa".

Robert Lewandowski nie przedłuża kontraktu. Oliver Kahn: Wypełni go i basta!

Wobec deklaracji "Lewego" o tym, że nie nastąpi prolongata jego umowy, pozostało jedno zasadnicze pytanie - czy piłkarz już teraz zmieni klub, czy będzie musiał poczekać do końca kolejnego sezonu, bowiem dopiero w czerwcu 2023 roku zostanie formalnie wolnym zawodnikiem? Wydaje się, że również pod tym względem sytuacja już się klaruje.

Niedawno prezydent klubu Herbert Hainer wskazał jasno, że Lewandowski będzie musiał się wywiązać z umowy co do joty. To stanowisko powtórzył teraz również Oliver Kahn.

"Fakty są takie, że ma kontrakt i go wypełni. Basta!" - orzekł wyśmienity niegdyś bramkarz w rozmowie z Bayerischer Rundfunk. Wywiad został przeprowadzony w trakcie mistrzowskiej fety "Die Roten" w centralnym punkcie Monachium, na Marienplatzu (Placu Mariackim).

"Zostań!". Tysiące kibiców nie chciało "wypuścić" Roberta Lewandowskiego

To samo miejsce było w niedzielę świadkiem niezwykłej sceny. Podczas celebracji w pewnym momencie wśród tłumu zaczął się nieść okrzyk "Lewan stay!" - "Lewan zostań!". Fani wielokrotnie powtarzali to hasło, chcąc dać futboliście wszelkie wyrazy swojej sympatii.

Jakkolwiek nie kończyłaby się przygoda Polaka z Bayernem, był on z całą pewnością poruszony takim odbiorem. Warto przy tym zwrócić uwagę na jeden istotny detal - Robert Lewandowski w pewnym momencie znalazł się na fecie ubrany w bardzo charakterystyczną koszulkę domową FCB z sezonu 2014/2015, którą cechowały niebiesko-czerwone pasy. Była to więc pamiątka po jego pierwszej kampanii w szeregach "Gwiazdy Południa" - i przyodzianie jej stało się swoistą, symboliczną klamrą dla ostatnich ośmiu lat na Allianz Arena...

Lewandowski w tym sezonie zdobył w Bundeslidze 35 goli i po raz kolejny w karierze został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy. Bayern Monachium tymczasem sięgnął po 10. z rzędu mistrzostwo.