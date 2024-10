Polak tamten sezon pod wodzą Hansiego Flicka zakończył zdobyciem wszystkiego, co tylko mógł. Na jego konto trafiła Bundesliga, puchar Niemiec, a także upragniona Liga Mistrzów. We wszystkich tych rozgrywkach został królem strzelców, łącznie strzelając 55 goli i notując 10 asyst, a to wszystko w ledwie 47 meczach.