Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości jest najwybitniejszym polskim piłkarzem w XXI wieku. Wielu uważa również, że napastnik FC Barcelony zdołał przebić osiągnięcia Zbigniewa Bońka, który z reprezentacją Polski zdobył coś, na czego Lewandowski nigdy nie miał większych szans. Mowa oczywiście o medalu mistrzostw świata, który były prezes PZPN wraz z drużyną zdobył podczas mundialu w Hiszpanii w 1982 roku.

Lewandowski w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował 10 września 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera. Polska wówczas męczyła się w wyjazdowym pojedynku eliminacji do mundialu w RPA ze słabym San Marino. Występujący wówczas w Lechu Poznań napastnik wszedł na boisko w 59. minucie, a już osiem minut później mógł świętować debiutanckie trafienie w narodowych barwach.

Lewandowski przez lata występów wywindował się we wszelakich rankingach. Dominuje również w dwóch najważniejszych: 158 występów i 85 bramek stanowią absolutny rekord w historii polskiej piłki. Wiele wskazuje na to, że po kłótni z Michałem Probierzem zakończonej odebraniem opaski kapitana i rezygnacją z gry w kadrze Lewandowski niebawem powróci do zespołu, którego selekcjonerem jest teraz Jan Urban.

Lewandowski odznaczony przez Prezydenta RP. Absurdalna krytyka z nieoczekiwanego kierunku

Lewandowski przez lata dorobił się wielu nagród. W zasadzie brakuje już tylko Złotej Piłki, której Polak był niebywale bliski w 2020 i 2021 roku. Wkład "Lewego" w rozwój piłki nożnej w Polsce nie umknął uwadze władz państwowych. 22 marca 2021 roku kapitan reprezentacji Polski został uhonorowany przez ówczesnego Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak podała oficjalna witryna prezydencka, Lewandowski został odznaczony za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Ceremonia wywołała kontrowersje z kilku względów. Opinia publiczna wskazywała na aktualną sytuację w Polsce - wciąż szalejącą pandemię koronawirusa, z którą aparat państwowy nie zawsze radził sobie w wystarczający sposób. Kibice wskazywali natomiast na zbliżające się spotkania otwierające eliminacje do mistrzostw świata w Katarze. Polacy pod wodzą nowego trenera Paulo Sousy w marcu zagrali z Węgrami (remis 3:3) oraz Andorą (wygrana 3:0). Nie brakowało również głosów, które łączyły Lewandowskiego z daną opcją polityczną.

Właśnie tą drogą poszła Magdalena Środa - polska filozofka związana w randze profesora uczelnianego z Uniwersytetem Warszawskim - która nie omieszkała skomentować odznaczenia państwowego przyznanemu jednemu z najbardziej utytułowanych sportowców w polskiej historii. Jej słowa odbiły się szerokim echem.

Nie rozumiem złości na pana od kopania piłki (w Niemczech, bo tam głównie kopie) niejakiego Lewandowskiego. Prezydentowi Dudzie kopanie imponuje, mimo że nie odbywa się na stoku a we wrażym państwie, a Lewandowski... cóż powyżej kopania nie podskoczy, czasem też wali głową. Oto skutki. Chyba nie pokumał gdzie był i od kogo odbierał medal, tak jak Duda chyba nie za bardzo kuma komu je daje, mimo że nie kopie, ani nie wali głową w piłkę... w sumie to ciekawe zjawisko, z tym kopaniem i medalami za kopanie, bardzo dziaderskie...

Swoimi słowami Magdalena Środa skupiła złość zdecydowanej większości środowiska piłkarskiego, które stanęło murem w obronie Lewandowskiego. Trudno nie zwrócić uwagi na to, że profesor Środa zdaje się nie śledzić na bieżąco zmagań sportowców. Stąd mogły wynikać te słowa, które deprecjonowały kapitana reprezentacji Polski. Tylko żal, że jak zwykle w to wszystko została wmieszana polityka.

