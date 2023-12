Szykują się zmiany w Barcelonie. Xavi pod ścianą, są wieści o Lewandowskim

Xavi szykuje ważne zmiany. A co z Lewandowskim?

Pomysłem na pokonanie Valencii w najbliższej kolejce ligi hiszpańskiej ma być wdrożenie kilku ważnych zmian w składzie. Kataloński "Sport" informuje, że pierwsza z nich będzie miała miejsce w linii obrony. Według dziennikarzy na ławce usiąść ma Jules Kounde , który w ostatnich tygodniach jest cieniem samego siebie. Do wyjściowego składu wrócić ma lewy obrońca Alejandro Balde. Joao Cancelo zagra natomiast na prawej stronie defensywy. Duet stoperów tworzyć mają Ronald Araujo i Andreas Christensen .

Jeśli chodzi o linię pomocy, nie ma co spodziewać się większych zmian. Xavi Hernandez nie stworzy bowiem lepszego tercetu w środku pola niż ten złożony z Frenkiego de Jonga , Pedriego i Ilkaya Gundogana . Największa rewolucja ma natomiast nastąpić w linii ataku .

Dziennik informuje, że Robert Lewandowski jako jedyny zawodnik z tej formacji jest całkowicie nietykalny. Do tej pory na skrzydłach obok Polaka występowali najczęściej Joao Felix i Raphinha - w meczu z "Nietoperzami" obaj mają usiąść na ławce rezerwowych.

Z "nietykalnym" Robertem Lewandowskim na Estadio Mestalla współpracować mają Ferran Torres i Lamine Yamal. Jeśli kataloński "Sport" się nie myli, w składzie "Barcy" dojdzie więc do trzech bardzo ważnych zmian, które mogą znacznie wpłynąć na grę zespołu. Czy to wyjdzie Barcelonie na dobre? Odpowiedź na to pytanie poznamy w sobotni wieczór.