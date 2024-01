Sztab Barcelony reaguje ws. Lewandowskiego. A więc jednak, jednoznaczny werdykt

Po meczu z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii Robert Lewandowski narzekał na drobne problemy zdrowotne, co potwierdziło nagranie przedstawiające reprezentanta Polski, który opuszczając stadion w Rijadzie, wyraźnie kulał. Z Hiszpanii docierają do nas nowe wiadomości w sprawie stanu zdrowia naszego napastnika. Sztab FC Barcelona wykluczył już ewentualną kontuzję "Lewego". Zapadła także decyzja dotycząca jego udziału we wtorkowych zajęciach drużyny.