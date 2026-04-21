Szpilka za szpilką. Tak Niemcy nazwali Lewandowskiego

Szymon Łożyński

W ostatnich dniach przybywa plotek transferowych wokół Roberta Lewandowskiego. Nie ma dnia, by zagraniczne media nie pisały o nowych wieściach. O przyszłości polskiego napastnika rozpisują się też Niemcy. Ze strony tamtejszych dziennikarzy nie zabrakło uszczypliwości pod adresem doświadczonego napastnika.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski, który wciąż nie podjął decyzji ws. piłkarskiej przyszłości
Robert LewandowskiPedro SaladoGetty Images

FC Barcelona pewnie zmierza po obronę mistrzostwa Hiszpanii. W mediach więcej niż o kolejnym tytule dla podopiecznych Hansiego Flicka pisze się o przyszłości kilku ważnych graczy Dumy Katalonii. Ostatnio najgłośniej jest wokół Roberta Lewandowskiego.

Doświadczonemu napastnikowi kończy się kontrakt z hiszpańskim gigantem w czerwcu tego roku. Nie jest wykluczone, że reprezentant Polski przedłuży umowę z Barceloną, ale równie prawdopodobny jest także scenariusz, że w kolejnym sezonie kibice zobaczą Lewandowskiego już w innych barwach.

Zobacz również:

Kylian Mbappe, Vinicius Junior
La Liga

Real w pościgu za Barceloną. 3 gole w Madrycie. Ostatni sekundy przed końcem

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Plotki o potencjalnym transferze 37-latka dotarły także do niemieckich mediów, które przez wiele lat - za czasów gry "Lewego" w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium - poświęcały mnóstwo miejsca Polakowi. Tym razem o Lewandowskim rozpisali się dziennikarze "Sport Bild", którzy w jednym artykule zebrali wszystkie najważniejsze plotki transferowe wokół napastnika.

Gdzie trafi Lewandowski? Niemcy spekulują i tak nazywają Polaka

Niemcy, powołując się na Sky Sport, informują, że Joan Laporta chciałby przedłużyć umowę z "Lewym", o czym miał poinformować już agenta piłkarza. Zawodnik musi jednak zgodzić się na obniżkę pensji. "To nie będzie kłopotem, ale i tak Lewandowskiemu bliżej do odejścia" - czytamy na łamach "Sport Bild".

W artykule Niemcy wbijają dwie szpilki Polakowi i nazywają go "gwiazdorskim napastnikiem" oraz "weteranem". Podkreślają też, że w przypadku odejścia z Barcelony, 37-latek nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. W kontekście transferu "Lewego" wymieniają przede wszystkim Chicago Fire z MLS, Juventus oraz AC Milan z Serie A i kluby z saudyjskiej Pro League.

Zobacz również:

Jan Ziółkowski i Piotr Zieliński
Serie A

Miał podbijać Europę, nagle takie wieści. Dramat Polaka, to naprawdę koniec

Igor Szarek
Igor Szarek
Piłkarz w granatowo-bordowym stroju FC Barcelony z numerem 9 na tle stadionu pełnego kibiców, w trakcie meczu piłki nożnej.
We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowyRUBEN DE LA ROSAEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z rękami na biodrach stoi na murawie podczas meczu; na jego twarzy widoczny wyraz skupienia, w tle rozmyte trybuny oraz kibice.
Robert Lewandowski w FC BarcelonaIMAGO/Kazimierz Koper/Imago Sport and News/East NewsEast News
piłkarz w koszulce w barwach Barcelony obejmuje się z mężczyzną w czarnym ubraniu na tle stadionu i widocznej kamery telewizyjnej
Na zdjęciu Robert Lewandowski i Hansi FlickGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP)AFP
Nikola Abramajtys - najlepsze akcje MVP meczu UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja