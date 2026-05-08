Szpilka z Niemiec prosto w Lewandowskiego. Oto co mu zarzucili

Szymon Łożyński

Kibice Bayernu Monachium mają nowego idola, którego darzą jeszcze większym uwielbieniem niż Lewandowskiego. Okazuje się, że Niemcy doceniali bramki, które strzelał polski napastnik, ale nie wszystko w jego zachowaniu było dla nich satysfakcjonujące. Więcej o tym opowiedział dziennikarz popularnego "Bilda".

Robert Lewandowski w zielonej kamizelce treningowej z logo Spotify na boisku, w granatowej koszulce sportowej.
Robert LewandowskiEuropa Press SportsGetty Images

Od czterech sezonów Robert Lewandowski rozgrywa mecze w barwach Barcelony. Co prawda Polak nie odgrywa już w Dumie Katalonii aż takiej roli jak jeszcze dwa czy trzy lata temu, ale nadal jest w drużynie znaczącą postacią i strzela ważne gole, jak chociażby w ostatnim starciu ligowym z Ossasuną (2:1 dla Barcelony).

Największe sukcesy w swojej karierze Lewandowski świętował jednak w czasach gry dla Bayernu Monachium. W niemieckiej drużynie stał się prawdziwą legendą. Zagrał w aż 253 spotkaniach, w których strzelił 238 goli. W koszulce Bayernu pobił legendarny rekord Gerda Muellera w liczbie bramek w jednym sezonie Bundesligi. Licznik Polaka zatrzymał się na 41 trafieniach.

Z Lewandowskim w składzie Bayern seryjnie zdobywał mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i wygrał też Ligę Mistrzów. Wydaje się jednak, że pomału Niemcy zapominają o Polaku, a skupiają się bardziej na nowej gwieździe swojej drużyny. Chodzi o Harry'ego Kane'a, który również strzela gola za golem jak "Lewy".

Niemcy wolą już Kane'a niż Lewandowskiego. Taki jest powód

Można też odnieść wrażenie, że reprezentant Anglii jest w Monachium bardziej uwielbiany niż Lewandowski. Dlaczego tak się dzieje? Powody wskazał w rozmowie dla "Przeglądu Sportowego Onet" Heiko Niederer, dziennikarz "Bilda". Niemiec swoimi słowami wbił szpilkę w kapitana reprezentacji Polski.

- Lewandowski też cieszył się wielką popularnością, ale może był, jakby to ująć, mniej entuzjastycznie nastawiony - podkreślił.

W tej samej rozmowie dziennikarz "Bilda" zwrócił też uwagę, że Lewandowski, w odróżnieniu od Kane'a, nie wychwala aż tak bardzo Bayernu.

- Poza tym Kane zawsze wypowiada się o Bayernie z wielką sympatią, podkreśla, jak dobrze się tam czuje. Lewandowski też tak robił, ale chyba Kane mówi to częściej - powiedział Niemiec dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiEvery Second Media/ShutterstockEast News
piłkarz ubrany w niebieski dres z logo Bayernu Monachium stoi na murawie, unosi rękę w geście powitania i uśmiecha się
Robert Lewandowski za czasów gry w Bayernie Monachium pobił rekord Bundesligi w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie. Czy Harry Kane wkrótce przebije jego wynik?Frank Hoermann/SVEN SIMONAFP
Zawodnik drużyny piłkarskiej w czerwono-białej koszulce z logotypem sponsora stoi na tle siatki bramki, z wyrazem zamyślenia na twarzy, oparty o biodro, w tle rozmazane postacie i stadion.
Harry KanePATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
