Szokujące wieści z Barcelony, on może zastąpić "Lewego". Zdumiewające nazwisko

Już jakiś czas temu Robert Lewandowski oficjalnie ogłosił, że po sezonie 2025/2026 pożegna się po czterech latach z Barceloną. O przyszłości napastnika dalej niewiele wiadomo, a media licznie rozpisują się o potencjalnych następcach gracza. Faworytem miał być Julian Alvarez, jednakże napięte relacje na linii Atletico Madryt - FC Barcelona spowodowały, że transakcja będzie z perspektywy mistrzów Hiszpanii bardzo trudna do zrealizowania.

Ekipę Hansiego Flicka wzmocnił już Anthony Gordon, który do klubu trafił z Newcastle United. Poza wspomnianym napastnikiem z Argentyny "Duma Katalonii" ma poszukiwać również klasowego defensora, a także przygląda się sytuacji Bernardo Silvy. Do tego dochodzą kwestie graczy wypożyczonych - Marcusa Rashforda oraz Joao Cancelo.

Zdaniem hiszpańskich mediów zespół już rozpoczął rozmowy z Al-Hilal (klub macierzysty Cancelo) ws. definitywnego wykupu. Przy tej okazji w kontekście ewentualnych wzmocnień pojawiło się zupełnie nowe nazwisko. Pozyskanie tego gracza mogłoby być stosunkowo łatwe.

Nunez trafi do Barcelony? To mogłoby być bardzo proste

Chodzi o usługi Darwina Nuneza. Urugwajski napastnik ma bardzo skomplikowaną sytuację w arabskim klubie. Przez przepis ograniczający liczbę zawodników za granicy (ośmiu powyżej 20 lat i dwóch poniżej 20) nie łapał się nawet do kadry meczowej. Z tego względu ostatni mecz w barwach Al-Hilal rozegrał 16 lutego.

Przez to spekuluje się, że niebawem ma on rozwiązać umowę z azjatyckim gigantem. Co ciekawe, ma on również być chętny na powrót do Europy. Zdaniem "Mundo Deportivo" nazwisko 26-latka miało się już przewinąć w trakcie negocjacji między klubami.

- W rozmowach Barcelony z Al-Hilal w sprawie pozyskania Joao Cancelo pojawiło się nazwisko Darwina Nuneza, jak podają źródła zaznajomione z negocjacjami, z którymi rozmawiało "Mundo Deportivo". Nie sprecyzowano jednak, czy była to propozycja Barcelony, czy klubu z Arabii Saudyjskiej - czytamy.

Na rozwój sytuacji należy jednak nieco poczekać. Jeśli Nunez faktycznie miałby trafić do Barcelony, to z pewnością nie z dnia na dzień. Należy pamiętać, że dalej obowiązuje go umowa z Al-Hilal.

Darwin Nunez w barwach Liverpoolu AFP

Robert Lewandowski Joan Mateu Parra East News





