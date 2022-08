Nie strzelał "setek" i... śmiał się. Nie wiem, czy sam z siebie, czy do losu. Ten uśmiech na twarzy świadczy o tym, że Robert jest na krawędzi psychicznej. Że nie myśli o niczym innym poza tym, by wreszcie strzelić gola. Na pewno też nie pomoże - a wręcz zdołuje - go jeszcze fakt, że gola strzelił jego zmiennik, Memphis Depay

przyznał Jan Tomaszewski