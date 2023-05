Szokujące słowa Lewandowskiego. Ogłosi nagły koniec? "Decyzja może być szybsza"

"Zdaję sobie sprawę, że jestem trochę ofiarą własnego sukcesu. Wiele osób patrzy na reprezentację Polski przez pryzmat mnie, czy innych zawodników grających w topowych klubach. Jest nas jednak znacznie więcej. Robimy co w naszych siłach, sukcesów czasem brakuje, ale dajemy z siebie maksimum możliwości. (...) Mecze i bramki w kadrze to wielki powód do dumy, ale nie czuję się nasycony. (...) Nadszedł czas na to, by coraz większa liczba zawodników zaczęła brać odpowiedzialność za tę reprezentację" - stwierdził wówczas Robert Lewandowski .