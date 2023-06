Szokujące doniesienia. Robert Lewandowski na celowniku arabskich gigantów. Chcą rozbić bank

Arabscy giganci chcą transferów gwiazd. Na celowniku Robert Lewandowski

Nadchodzące letnie okienko transferowe ma być rekordowe właśnie pod kątem transferowych przeprowadzonych do SPL, czyli najwyższej ligi w Arabii Saudyjskiej. Kluby mają szukać graczy z dużym doświadczeniem w najlepszych europejskich ligach, a p rzede wszystkim ściągać do siebie gwiazdy , które miałyby podnieść poziom ligi, a także zwiększyć zainteresowanie lokalnej społeczności . Zdaniem Floriana Plettenberga, dziennikarza niemieckiego Sky Sports, o planach Saudyjczyków pewna grupa piłkarzy wie już od dłuższego czasu.

Dodatkowym smaczkiem w tym temacie są doniesienia agencji AFP, której źródło przekazało szczegóły dotyczące letnich planów saudyjskich gigantów. " Mają być w kontakcie z ponad 10 piłkarzami , z których wielu zdobyło mistrzostwo świata lub wygrało Ligę Mistrzów, by ci dołączyli do tej ligi w przyszłym sezonie. Dostaną więc nie tylko lukratywne oferty finansowe, ale będą grać w konkurencyjnej lidze. Większość umów chcą przypieczętować przed 11 sierpnia" - czytamy. Agencja wymienia także listę potencjalnych zawodników, a są na niej między innymi Sergio Busquets czy Jordi Alba (obaj niedawno pożegnali się z Barceloną), a także N`Golo Kante i Hugo Lloris, czyli zdobywcy mistrzostwa świata z Francją w 2018 roku.