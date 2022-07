O sensacyjnym scenariuszu łączącym Cristiano Ronaldo z Atletico Madryt donosił "As". Na łamach hiszpańskiego dziennika można było przeczytać, że taki ruch "nie jest utopią i nabiera kształtów" .

Zwolennikiem tego transferu ma być trener "Los Colchoneros" - Diego Simeone, a wspiera go... sztuczna inteligencja.

Cristiano Ronaldo kontra Robert Lewandowski? Mogą toczyć bój o koronę króla strzelców

Jak pisze "As", według wyliczeń firmy Olocip, która na podstawie sztucznej inteligencji przewiduje osiągnięcia piłkarzy, Cristiano Ronaldo dałby Atletico Madryt więcej, niż Robert Lewandowski Barcelonie.

- Narzędzie szacuje, że w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy Ronaldo jako piłkarz Atletico z trenerem Simeone za sterami pomoże drużynie strzelić gola lub uniknąć utraty co 321 minut, w porównaniu do 328 minut w przypadku Lewandowskiego - czytamy.

Algorytm opracował jednak także dane mogące napawać optymizmem Roberta Lewandowskiego. W przypadku rozegrania 90 procent minut w sezonie ligowym Polak miałby strzelił 19 goli, podczas gry Ronaldo - 15. Różnica ma wynikać między innymi ze stylu gry obu ekip. Najpierw jednak - by ścigać się w klasyfikacji najlepszych strzelców z "Lewym" - Portugalczyk musiałby trafić do Atletico Madryt, a doprowadzenie do takiego transferu nie będzie łatwą operacją.

