Szokująca propozycja z Niemiec dla Lewandowskiego. Prawdziwy policzek

Szymon Łożyński

Trwa giełda z nazwami klubów, do których może trafić Robert Lewandowski. Podczas gdy niemal codziennie wymienia się kierunki z Arabii Saudyjskiej i USA nagle jeden z dziennikarzy zaproponował powrót Roberta Lewandowskiego do Bayernu Monachium. Problem w tym, że propozycja zakłada dla Polaka rolę, która po takiej karierze byłaby dla niego ujmą na honorze.

Robert LewandowskiMaria Jose Segovia/DeFodi ImagesNewspix.pl

Robert Lewandowski nie będzie kontynuował swojej piłkarskiej przygody w barwach FC Barcelony. Po czterech sezonach gry dla Dumy Katalonii doświadczony napastnik zdecydował się nie przedłużyć umowy i na koniec kariery szuka dla siebie innego kierunku.

Gdyby zdecydował się pozostać w Barcelonie, najprawdopodobniej musiałby pogodzić się z rolą rezerwowego. 37-latek nawet nie chciał słyszeć o takiej opcji. Przez lata przyzwyczaił siebie oraz kibiców, że w drużynie, dla której strzela gole, odgrywa pierwszoplanową rolę.

Lewandowski wciąż chce być na świeczniku, nadal chce być jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie, dlatego szuka klubu, który spełni jego ambicie. Tym samym wręcz szokująca wydaje się propozycja jednego z niemieckich dziennikarzy, który widzi przyszłość Roberta Lewandowskiego w barwach... Bayernu Monachium.

Polak stał się prawdziwą legendą drużyny, jego gole pozwoliły Bawarczykom seryjnie sięgać po triumfy w Bundeslidze i Pucharze Niemiec. Z "Lewym" w składzie niemiecki gigant wygrał również Ligę Mistrzów. Drużyna wiele zawdzięczała Polakowi, a nasz napastnik bił strzeleckie rekordy. Pobił m.in. niesamowite osiągnięcie Gerda Muellera w liczbie goli w jednym sezonie Bundesligi. Licznik Niemca zatrzymał się na 40, a Polaka na 41 golach.

Lewandowski na rezerwę w Bayernie. To go ma zastępować

Biorąc pod uwagę wszystkie te osiągnięcia, szokuje propozycja niemieckiego dziennikarza z portalu t-online.de. W swojej opinii "ten transfer byłby fantastyczny" Niemiec uważa, że działacze powinni ponownie zatrudnić Lewandowskiego, by ten mógł być... zmiennikiem Harry'ego Kane'a, gdy Anglik złapie kontuzję albo będzie potrzebował odpoczynku.

"Kto może skutecznie zastąpić Kane'a, nie stwarzając nowych problemów?" - czytamy w artykule. Dziennikarz sugeruje, że właśnie Lewandowski. Trudno jednak wyobrazić sobie, by Polak po tylu latach bycia liderem zaakceptował na koniec kariery rolę zmiennika innej gwiazdy światowego futbolu.

