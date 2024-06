Szok tuż przed meczem, a teraz takie słowa. Chodzi o Lewandowskiego

Łukasz Gikiewicz - ekspert Interii na mistrzostwach Europy w Niemczech - jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem składów informował w mediach społecznościowych, że według napływających do niego wiadomości Robert Lewandowski nie zagra od pierwszej minuty w meczu z Austrią na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Brak Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie... niewiele dla nas oznacza. Nie jest to duża strata dla reprezentacji Polski, bo Robert po prostu wciąż nie jest przygotowany na 100 procent. Nie jest gotowy, by bez rytmu treningowego zagrać przy takiej intensywności meczu, jaką zaproponuje Austria

Euro 2024: Polska - Austria. Łukasz Gikiewicz komentuje decyzje Michała Probierza

- Adam Buksa zasłużył na występ od pierwszej minuty podczas meczu z Holandią. Wówczas świetnie spisywał się, radząc z rosłymi stoperami rywala. Dziś może być podobnie. Będzie on dla nas kluczowy przy długich zagraniach, omijających wysoki pressing rywala, by utrzymać się przy piłce i zgrać ją do pomocników. Krzysztof Piątek będzie natomiast naszym

magnesem", który będzie podwieszony pod Adama Buksę, wypełniając wolne przestrzenie.