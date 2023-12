Sprawa zrobiła się głośna. Odniósł się do niej Jakub Roskosz, przedsiębiorca i laureat listy "30 under 30" magazynu Forbes. "Ruchy RL to jest dopiero zagadka. 4F, Lidl, marka kawy, teraz rowery Storm. Globalne marki przy tych działaniach będą go omijać szerokim łukiem. Rozmienia się na drobne i wygląda jakby tutaj nie było żadnej selekcji przy wyborze i długofalowej myśli" - pisał na Twitterze.

Gorąco pod wpisem Anny Lewandowskiej. "Zapomniałaś o cenie"

Mimo kontrowersji współpraca Lewandowskich z firmą kolarską trwa do tej pory. Anna, na swoim profilu w mediach społecznościowych, opublikowała wpis, w którym proponuje, by z jednośladu uczynić bożonarodzeniowy prezent. "Szukacie pomysłów, co sprawić bliskim pod choinkę? Jeśli tak, to polecam Wam coś, co będzie im służyć przez długie lata, a co najważniejsze zadba również o ich zdrowie. Co powiecie na rower?" - dopytuje swoich fanów i zachęca do udziału w konkursie.