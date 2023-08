Oczywiście zaraz będzie protestować płomienne serce kibica! Ale Lewandowski był królem strzelców eliminacji do Euro 2016 i mundialu w Rosji! Był! Ale ma prawie 80 bramek w reprezentacji! Ma! Tak, ale więcej mają też Ali Daei, Mokhtar Dahari czy Ali Mabhkout. No i co z tego? Nic nie wygrał. Występował u dziewięciu selekcjonerów, ale cały potencjał pokazywał tylko u Nawałki i paradoksalnie Sousy. U jego boku w kadrze występowało kilkudziesięciu piłkarzy, czy potrafił ich zmotywować do większego wysiłku, czy dzięki niemu dali z siebie więcej niż potrafią, czy wykreował kogoś u swojego boku, czymkolwiek zainspirował, był liderem który poprowadził drużynę do sukcesów? Mam wątpliwości

