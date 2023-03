Andrij Szewczenko wypowiedział się o Robercie Lewandowskim

Tak czy inaczej Szewczenko znów pojawił się w naszym kraju, tym razem z uwagi na premierę filmu o Lewandowskim. Ukrainiec najpierw pozował na ściance przed fotoreporterami, a później zgodził się na rozmowę z dziennikarzami. - Cieszę się, że mogę towarzyszyć Robertowi w tak ważnym dniu. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze - zaczął Szewczenko. Dodał, że kapitana polskiej reprezentacji podziwia nie tylko za jego osiągnięcia sportowe. - Wszyscy chwalą Roberta - i słusznie - za to, co robi na boisku, ale ja doceniam także to, jakim jest człowiekiem - kontynuował były gracz między innymi AC Milan.