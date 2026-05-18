Szeremeta zareagowała na odejście Lewandowskiego. Nie potrzebowała słów

To był ostatni sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Klub nie przedłużył z nim kontraktu i Polak szuka dla siebie miejsca gdzie indziej. Póki co głośno mówi się o Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby inkasować nawet 90 mln zł rocznie.

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną

17 maja 2026 roku był jednym z ważniejszych dni w karierze Roberta Lewandowskiego - mecz z Realem Betis w La Lidze był jego ostatnim w barwach FC Barcelony, klubu, w którym grał przez ostatnie cztery lata i w którym chętnie zostałby na dłużej, czego nigdy nie ukrywał. Ostatecznie jego grę dla Blaugrany oceniano dobrze - strzelił w ciągu spędzonego tu czasu 119 goli.

Pożegnanie na stadionie było wzruszające dla samego Lewandowskiego, ale również jego kibiców. Z piłkarzem na murawie byli po wszystkim jego bliscy, a on sam jeszcze po północy krążył po Camp Nou i żegnał się z miejscem, które dało mu tyle radości.

Julia Szeremeta zareagowała na odejście Lewandowskiego

Wielu sportowców komentowało pożegnanie Lewandowskiego. Wśród dumnych z polskiego piłkarza byli m.in. brązowy medalista olimpijski w zapasach, Tadeusz Michalik czy koledzy po fachu "Lewego" - Michał Helik i Jakub Rzeźniczak.

Coś od siebie postanowiła dodać także Julia Szeremeta. Udostępniła na swoim profilu na Instagramie grafikę z Lewandowskim. Do komentarza nie potrzebowała żadnych słów - oznaczyła napastnika, a potem dodała emotikony korony i piłki nożnej. W ten sposób pokazała, że myśli o kapitanie reprezentacji Polski jako królu jego dyscypliny.

