Szeremeta zareagowała na odejście Lewandowskiego. Nie potrzebowała słów

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę w FC Barcelonie. Po czterech sezonach, które w niektórych wypadkach były niezwykle udane, ale w niektórych (w kontekście Ligi MIstrzów) niekoniecznie, Polak ma przed sobą trudny czas. Co ciekawe, na jego odejście postanowiła zareagować także Julia Szeremeta. Polska pięściarka nie potrzebowała do tego słów.

Julia Szeremeta z czerwonymi policzkami i Robert Lewandowski w stroju Barcelony na stadionie.
Julia Szeremeta, Robert Lewandowski

To był ostatni sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Klub nie przedłużył z nim kontraktu i Polak szuka dla siebie miejsca gdzie indziej. Póki co głośno mówi się o Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby inkasować nawet 90 mln zł rocznie.

17 maja 2026 roku był jednym z ważniejszych dni w karierze Roberta Lewandowskiego - mecz z Realem Betis w La Lidze był jego ostatnim w barwach FC Barcelony, klubu, w którym grał przez ostatnie cztery lata i w którym chętnie zostałby na dłużej, czego nigdy nie ukrywał. Ostatecznie jego grę dla Blaugrany oceniano dobrze - strzelił w ciągu spędzonego tu czasu 119 goli.

Pożegnanie na stadionie było wzruszające dla samego Lewandowskiego, ale również jego kibiców. Z piłkarzem na murawie byli po wszystkim jego bliscy, a on sam jeszcze po północy krążył po Camp Nou i żegnał się z miejscem, które dało mu tyle radości.

Wielu sportowców komentowało pożegnanie Lewandowskiego. Wśród dumnych z polskiego piłkarza byli m.in. brązowy medalista olimpijski w zapasach, Tadeusz Michalik czy koledzy po fachu "Lewego" - Michał Helik i Jakub Rzeźniczak.

Coś od siebie postanowiła dodać także Julia Szeremeta. Udostępniła na swoim profilu na Instagramie grafikę z Lewandowskim. Do komentarza nie potrzebowała żadnych słów - oznaczyła napastnika, a potem dodała emotikony korony i piłki nożnej. W ten sposób pokazała, że myśli o kapitanie reprezentacji Polski jako królu jego dyscypliny.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony trzymający flagę, z napisem 'CAME AS A STAR LEAVES AS LEGEND' na tle klubowych barw.
Julia Szeremeta zareagowała na pożegnanie Lewandowskiego z FC Barceloną

Piłkarz FC Barcelony w koszulce klubowej unosi zaciśnięte pięści w geście triumfu, jego twarz wyraża radość, a na przedramieniu widoczny jest opatrunek.
Robert Lewandowski
Młoda kobieta z długimi, prostymi włosami uśmiecha się, ubrana w niebieską kurtkę dżinsową i trzyma niebieskie rękawice bokserskie, na rozmytym tle miejskiej ulicy.
Julia Szeremeta
