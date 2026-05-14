Szejkowie chcą obsypać Lewandowskiego złotem. "Byle komu nie dają"

Dariusz Ostafiński, Interia: Odliczamy dni do końca kontraktu Roberta Lewandowskiego z Barceloną.

Włodzimierz Lubański, legenda polskiej piłki: Jedno mogę powiedzieć. Robert Lewandowski bardzo dobrze zrobił, że te kilka lat temu w ogóle poszedł do Barcelony i tam zaprezentował siebie i polskie piłkarstwo z tej lepszej strony. Dzięki niemu mówi się o naszym futbolu pozytywnie, a to jest ogromna wartość. A wkład Lewandowskiego w obecną sytuację Barcelony też jest nie do przecenienia.

Przed tym Lubański przestrzega Lewandowskiego

Nic jednak nie trwa wiecznie.

- Dlatego teraz Lewandowski musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się czuje i na co go stać. Nikt lepiej od niego nie wie, w jakim stanie jest jego organizm i czy wciąż go stać na granie na tym poziomie, na którym jest obecnie.

Po mecz Barcelony z Realem mówił, że nic go nie boli, że czuje się dobrze. A jakby tak wybrał Juventus, to dalej byłby w tej dużej europejskiej piłce.

- Z drugiej strony musi sobie zdawać sprawę z tego, że jadąc tam, będzie oglądany przez duże okulary. Taki klub będzie oczekiwał od niego, że poprowadzi drużynę do sukcesu. Będzie wymagał nie tylko bramek, ale i gry na dobrym poziomie.

Myśli pan, że może być z tym kłopot?

- Tak naprawdę, to wie tylko Robert. Z jednej strony, patrząc na wiek, możemy jasno stwierdzić, że koniec kariery blisko, ale z drugiej strony nowe wyzwanie może ten koniec odwlec w czasie.

Lewandowski o ofercie szejków. "Robi wrażenie"

Jak tak pana słucham, to zaczynam dochodzić do wniosku, że dla Lewandowskiego byłoby najlepiej wziąć te 90 milionów euro za sezon, które kładą na stół szejkowie z Arabii Saudyjskiej i klubu Al-Hilal.

- Sprawy finansowe są ważne, ale myślę, że kwestie sportowe również mają znaczenie. W przypadku takiej oferty jest wiele do zyskania, ale jeszcze więcej do stracenia.

Już pisze się o niemoralnej propozycji.

- Tak bym tego nie ujął. Jednak dla mnie to pokazuje, że ktoś docenia zawodnika, jego klasę i wartość. Byle komu nie oferuje się takich pieniędzy. Kwota robi wrażenie.

Ja bym wziął. Rozumiem, że pan także by to wziął i Lewandowski też powinien.

- (śmiech) Nie, nie, ja tego nie powiedziałem. Robert sam musi zdecydować. To jest tylko i wyłącznie jego decyzja.

Na to pytanie może odpowiedzieć tylko Lewandowski

Pan mu nie doradzi? Nie powie, co będzie najlepsze dla 37-latka? Juventus, Arabia Saudyjska, czy może Stany?

- W każdym przypadku będzie to coś nowego. Powiedziałem wcześniej, że nowe wyzwanie może być takim pozytywnym bodźcem, ale to jest także ryzyko i pewna trudność. W przypadku starszego zawodnika pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Coraz więcej zależy od otoczenia, w którym ten zawodnik gra. To otoczenie musi być na tyle dobre, żeby mu na boisku pomóc tak, żeby on mógł pokazać wszystkie swoje dobre strony. Do znudzenia będę jednak powtarzał, że odpowiedzi na pytanie o stan ciała Lewandowskiego może udzielić wyłącznie sam Lewandowski. Istotne, że mimo wieku wciąż są takie kluby, co chcą go mieć. To też o czymś świadczy.

Załóżmy, że Lewandowski weźmie kasę od szejków. Co by to znaczyło dla reprezentacji? Wiadomo, że pieniądze są wielkie, ale sama liga nie jest poważna. To peryferia futbolu.

- Nie przekreślałbym dalszej gry Roberta w reprezentacji ze względu na wybór ligi. Dla mnie to jest zawsze kwestia dyspozycji i formy zawodnika. Jeśli dalej będzie ona na satysfakcjonującym poziomie, to cała reszta jest kwestią dogadania się z selekcjonerem. O ile Lewandowski będzie chciał dalej grać w kadrze, bo tego jeszcze nie wiemy. Przyjeżdża na najbliższe zgrupowanie, a potem się okaże.

