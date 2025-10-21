Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny zrozumiał, o czym mówił Lewandowski. Wreszcie sam musiał się z tym zderzyć

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wojciech Szczęsny trafiając do FC Barcelony w błyskawicznym tempie przerwał sportową emeryturę. Były reprezentant Polski w Katalonii spotkał się m.in. z Robertem Lewandowskim, swoim dawnym druhem z kadry. W rozmowie z "Faktem" golkiper odniósł się do słów Lewandowskiego opisujących jednego z kluczowych zawodników mistrza Hiszpanii. Szczęsny przyznał, że szybko zrozumiał znaczenie słów swojego rodaka.

Lamine Yamal i Wojciech Szczęsny
Lamine Yamal i Wojciech SzczęsnyPiero Cruciatti / AFPAFP

27 sierpnia 2024 roku miał być ostatnim akcentem Wojciecha Szczęsnego w roli profesjonalnego sportowca. Bramkarz Juventusu za pośrednictwem mediów społecznościowych nieoczekiwanie ogłosił zakończenie kariery. Zdaniem wielu obserwatorów, 34-letni wówczas golkiper bez problemu mógłby znaleźć kolejnego pracodawcę. Może nie z najwyższej półki jak "Stara Dama", lecz poniżej pewnego poziomu na pewno by nie spadł.

Zakończenie kariery przez Szczęsnego było nieoczekiwane, lecz to nic przy tym, co wydarzyło się w kolejnych tygodniach. Kibice FC Barcelony zamarli z przerażenia, gdy w końcówce pierwszej połowy spotkania z Villarreal boisko z powodu kontuzji opuścił Marc-Andre ter Stegen. Diagnoza była dla niemieckiego bramkarza druzgocąca i oznaczała wielomiesięczną absencję.

Awaryjnie postawiono na Szczęsnego, który początkowo miał być zastępcą dla niedoświadczonego na najwyższym poziomie Inakiego Penii. Były reprezentant Polski stosunkowo szybko "wygryzł" konkurenta ze składu i sezon 2024/25 zakończył jako podstawowy golkiper "Dumy Katalonii". W ostatnich tygodniach Polak wrócił do składu, tym razem przez uraz podstawowego bramkarza Joana Garcii.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick
Liga Mistrzów

Media: Oto decyzja Hansiego Flicka. Znowu padło nazwisko Wojciecha Szczęsnego

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Szczęsny uwierzył w słowa Lewandowskiego. Musiał przekonać się na własne oczy

    Podpisanie kontraktu przez Szczęsnego z Barceloną stworzyło wymarzoną sytuację dla polskich kibiców, którzy mogli obserwować aż dwóch rodaków w jednym z najlepszych klubów świata. Sam Szczęsny z pewnością zasięgnął opinii Roberta Lewandowskiego przed wyjazdem do Hiszpanii. Nie może to dziwić, wszak od lat pozostają w bardzo dobrych relacjach.

    W rozmowie z "Faktem" bramkarz FC Barcelony odniósł się do wcześniejszych słów kapitana reprezentacji Polski odnoszących się do jednego z największych talentów współczesnego futbolu Lamine'a Yamala. Szczęsny skonfrontował się z opinią swojego przyjaciela, a jego reakcja jest jednoznaczna.

    - To kosmiczny talent. Zanim dołączyłem do Barcelony przeczytałem wywiad "Lewego", który zachwycił się talentem Lamine'a. Pomyślałem wtedy: "Uuu, skoro Robert mówi coś takiego, to znaczy, że dzieciak musi być wyjątkowy". Gdy rozpocząłem treningi z Barcą przekonałem się, że to prawda. Lamine jest niesamowity - stwierdził Szczęsny, odnosząc się na łamach "Faktu" do jednego z partnerów z zespołu.

    Przed Barceloną bardzo pracowity tydzień. Już we wtorek w kolejnym spotkaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów rywalem wicelidera La Ligi będzie grecki Olympiacos. Relacja z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport. A w niedzielę czeka nas słynne El Clasico, podczas którego w bramce "Dumy Katalonii" najprawdopodobniej stanie Szczęsny.

    DJB: Kto ma większe szanse na wygraną w El Clasico? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

    Zobacz również:

    Marcin Brosz
    Ekstraklasa

    4:0 z Jagiellonią, a potem zjazd. Klub Ekstraklasy pod ścianą, trener na wylocie

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Dwóch piłkarzy podczas intensywnej rozmowy na boisku, jeden ubrany w zielony strój bramkarza z bidonem w ręku, drugi w granatowo-bordowym stroju, w tle pusta trybuna stadionu.
    Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose BretonAFP
    Piłkarz w koszulce FC Barcelona biegnący po murawie podczas meczu, skupiony wzrok, ruch na boisku, rozpoznawalne logo klubu na stroju.
    Lamine YamalUrbanandsportAFP
    Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal
    Wojciech Szczęsny i Lamine YamalJoan Valls/Urbanandsport /NurPhotoAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja