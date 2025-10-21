Szczęsny zrozumiał, o czym mówił Lewandowski. Wreszcie sam musiał się z tym zderzyć

27 sierpnia 2024 roku miał być ostatnim akcentem Wojciecha Szczęsnego w roli profesjonalnego sportowca. Bramkarz Juventusu za pośrednictwem mediów społecznościowych nieoczekiwanie ogłosił zakończenie kariery. Zdaniem wielu obserwatorów, 34-letni wówczas golkiper bez problemu mógłby znaleźć kolejnego pracodawcę. Może nie z najwyższej półki jak "Stara Dama", lecz poniżej pewnego poziomu na pewno by nie spadł.

Zakończenie kariery przez Szczęsnego było nieoczekiwane, lecz to nic przy tym, co wydarzyło się w kolejnych tygodniach. Kibice FC Barcelony zamarli z przerażenia, gdy w końcówce pierwszej połowy spotkania z Villarreal boisko z powodu kontuzji opuścił Marc-Andre ter Stegen. Diagnoza była dla niemieckiego bramkarza druzgocąca i oznaczała wielomiesięczną absencję.

Awaryjnie postawiono na Szczęsnego, który początkowo miał być zastępcą dla niedoświadczonego na najwyższym poziomie Inakiego Penii. Były reprezentant Polski stosunkowo szybko "wygryzł" konkurenta ze składu i sezon 2024/25 zakończył jako podstawowy golkiper "Dumy Katalonii". W ostatnich tygodniach Polak wrócił do składu, tym razem przez uraz podstawowego bramkarza Joana Garcii.

Szczęsny uwierzył w słowa Lewandowskiego. Musiał przekonać się na własne oczy

Podpisanie kontraktu przez Szczęsnego z Barceloną stworzyło wymarzoną sytuację dla polskich kibiców, którzy mogli obserwować aż dwóch rodaków w jednym z najlepszych klubów świata. Sam Szczęsny z pewnością zasięgnął opinii Roberta Lewandowskiego przed wyjazdem do Hiszpanii. Nie może to dziwić, wszak od lat pozostają w bardzo dobrych relacjach.

W rozmowie z "Faktem" bramkarz FC Barcelony odniósł się do wcześniejszych słów kapitana reprezentacji Polski odnoszących się do jednego z największych talentów współczesnego futbolu Lamine'a Yamala. Szczęsny skonfrontował się z opinią swojego przyjaciela, a jego reakcja jest jednoznaczna.

- To kosmiczny talent. Zanim dołączyłem do Barcelony przeczytałem wywiad "Lewego", który zachwycił się talentem Lamine'a. Pomyślałem wtedy: "Uuu, skoro Robert mówi coś takiego, to znaczy, że dzieciak musi być wyjątkowy". Gdy rozpocząłem treningi z Barcą przekonałem się, że to prawda. Lamine jest niesamowity - stwierdził Szczęsny, odnosząc się na łamach "Faktu" do jednego z partnerów z zespołu.

Przed Barceloną bardzo pracowity tydzień. Już we wtorek w kolejnym spotkaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów rywalem wicelidera La Ligi będzie grecki Olympiacos. Relacja z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport. A w niedzielę czeka nas słynne El Clasico, podczas którego w bramce "Dumy Katalonii" najprawdopodobniej stanie Szczęsny.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Lamine Yamal Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP