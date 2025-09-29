Szczęsny zaskoczył po zwycięstwie. Wyszedł i ogłasza. Niespodziewany komunikat

W niedzielnym starciu z Realem Sociedad Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny po raz pierwszy w tym sezonie wybiegli razem w wyjściowym składzie FC Barcelona. Polak skorzystał tym samym na problemach zdrowotnych Joana Garcii, który na początku sezonu spisywał się fenomenalnie w bramce "Dumy Katalonii". Ostatnio nabawił się jednak urazu łąkotki i przeszedł artroskopię kolana, która wykluczy go z gry na kilka tygodni.

Nasz golkiper skapitulował w 31. minucie meczu z ekipą z Kraju Basków, lecz przy strzale Alvaro Odriozoli był bez szans. A ekipa Hansiego Flicka była później w stanie odwrócić losy spotkania, do czego nas przyzwyczaiła. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Jules Kounde, a szalę zwycięstwa przeważył po zmianie stron pięknym uderzeniem głową Robert Lewandowski, który tym samym zanotował swoje czwarte trafienie w tej kampanii ligowej.

Zaskakujące słowa Szczęsnego po wygranej. "Nie jestem szczęśliwy"

Wydawać by się mogło, że mimo straconej bramki z perspektywy Wojciecha Szczęsnego spełnione zostały wszystkie warunki, by był w pełni zadowolony. Po spotkaniu daleko było mu jednak do szczęścia, co przyznał otwarcie w pomeczowym wywiadzie.

- Nie mówcie mi, że jestem dziś szczęśliwy, bo jest mi smutno z powodu Joana Garcii i tego, co mu się przydarzyło. Szczęśliwy to nie jest dobre słowo. Wróciłem do gry w Barcelonie i mógłbym być szczęśliwy, owszem, ale nie jestem, bo Joan García jest kontuzjowany - stwierdził były reprezentant Polski, cytowany przez "Mundo Deportivo".

I dodał: - Mam nadzieję, że Joan Garcia wkrótce wróci do bramki, gdzie przez długi czas będzie jego miejsce i będzie bronił naszych barw.

Te słowa mogą brzmieć zaskakująco, lecz jeszcze raz udowadniają to, co o Wojciechu Szczęsnym mówi się odkąd dołączył do FC Barcelona. To gracz wybitnie drużynowy, który potrafi wprowadzić do szatni pozytywne wibracje i wspierać swoich rywali w walce o skład, odkładając na bok własne ambicje. Teraz widzimy kolejny tego przykład.

Ale poza tym Wojciech Szczęsny raz za raz udowadnia swoją przydatność sportową. A wysoka forma Polaka niewątpliwie przyda się ekipie Hansiego Flicka w najbliższym czasie. Wszak już w środę mistrzowie Hiszpanii zmierzą się w Lidze Mistrzów z obrońcą tytułu - ekipą PSG.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Robert Lewandowski LLUIS GENE AFP