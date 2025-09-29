Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny zaskoczył po zwycięstwie. Wyszedł i ogłasza. Niespodziewany komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

FC Barcelona wygrała w niedzielę 2:1 z domowe spotkanie z Realem Sociedad, a tym samym odzyskała prowadzenie w tabeli La Liga. Zwycięskiego gola dla "Dumy Katalonii" strzelił Robert Lewandowski, a między słupki wrócił Wojciech Szczęsny, który jednak po meczu... nie był szczęśliwy. Przyznał to otwarcie w trakcie wywiadu, wprost wskazując na powód, który hamuje jego radość.

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona
Wojciech Szczęsny w barwach FC BarcelonaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / INA FASSBENDER / AFPAFP

W niedzielnym starciu z Realem Sociedad Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny po raz pierwszy w tym sezonie wybiegli razem w wyjściowym składzie FC Barcelona. Polak skorzystał tym samym na problemach zdrowotnych Joana Garcii, który na początku sezonu spisywał się fenomenalnie w bramce "Dumy Katalonii". Ostatnio nabawił się jednak urazu łąkotki i przeszedł artroskopię kolana, która wykluczy go z gry na kilka tygodni.

Nasz golkiper skapitulował w 31. minucie meczu z ekipą z Kraju Basków, lecz przy strzale Alvaro Odriozoli był bez szans. A ekipa Hansiego Flicka była później w stanie odwrócić losy spotkania, do czego nas przyzwyczaiła. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Jules Kounde, a szalę zwycięstwa przeważył po zmianie stron pięknym uderzeniem głową Robert Lewandowski, który tym samym zanotował swoje czwarte trafienie w tej kampanii ligowej.

Zaskakujące słowa Szczęsnego po wygranej. "Nie jestem szczęśliwy"

Wydawać by się mogło, że mimo straconej bramki z perspektywy Wojciecha Szczęsnego spełnione zostały wszystkie warunki, by był w pełni zadowolony. Po spotkaniu daleko było mu jednak do szczęścia, co przyznał otwarcie w pomeczowym wywiadzie.

- Nie mówcie mi, że jestem dziś szczęśliwy, bo jest mi smutno z powodu Joana Garcii i tego, co mu się przydarzyło. Szczęśliwy to nie jest dobre słowo. Wróciłem do gry w Barcelonie i mógłbym być szczęśliwy, owszem, ale nie jestem, bo Joan García jest kontuzjowany - stwierdził były reprezentant Polski, cytowany przez "Mundo Deportivo".

I dodał: - Mam nadzieję, że Joan Garcia wkrótce wróci do bramki, gdzie przez długi czas będzie jego miejsce i będzie bronił naszych barw.

Te słowa mogą brzmieć zaskakująco, lecz jeszcze raz udowadniają to, co o Wojciechu Szczęsnym mówi się odkąd dołączył do FC Barcelona. To gracz wybitnie drużynowy, który potrafi wprowadzić do szatni pozytywne wibracje i wspierać swoich rywali w walce o skład, odkładając na bok własne ambicje. Teraz widzimy kolejny tego przykład.

Ale poza tym Wojciech Szczęsny raz za raz udowadnia swoją przydatność sportową. A wysoka forma Polaka niewątpliwie przyda się ekipie Hansiego Flicka w najbliższym czasie. Wszak już w środę mistrzowie Hiszpanii zmierzą się w Lidze Mistrzów z obrońcą tytułu - ekipą PSG.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

FC Barcelona triumfuje, Lewandowski zapisał się w historii. Jest potwierdzenie

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje gest wskazujący palcem, skupiony na boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionowa.
Robert Lewandowski LLUIS GENEAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja