Szczęsny zaskoczył Lewandowskiego. "Ogłosił" jego przyszłość. "Nie zaprzeczył"

Tomasz Brożek

FC Barcelona przypieczętowała w niedzielę swój 29. tytuł mistrza Hiszpanii, ogrywając na Camp Nou 2:0 swojego odwiecznego rywala - Real Madryt. To kolejny wspólny sukces Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w barwach "Dumy Katalonii". Obaj brylowali zresztą po meczu w polskich mediach. Hitem okazała się zwłaszcza sytuacja, do której doszło na koniec wywiadu w stacji Canal+ Sport, gdy obaj stanęli przed kamerą. A polski bramkarz zachował się w swoim stylu, jak przystało na prawdziwego showmana.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Na meczu Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski świętujący mistrzostwo FC Barcelona po meczu z Realem MadrytCanal+SportYoutube

Zdobycie mistrzostwa Hiszpanii to zawsze wyjątkowa chwila. Sukces smakuje jednak szczególne, gdy uda się go przypieczętować w starciu z odwiecznym rywalem. W niedzielę mogła się o tym przekonać FC Barcelona, która pierwszy raz w historii zapewniła sobie miejsce na krajowym tronie bezpośrednio po triumfie 2:0 nad Realem Madryt.

Szansę na podwyższenie prowadzenia "Dumy Katalonii" miał jeszcze w samej końcówce wprowadzony wcześniej z ławki Robert Lewandowski. Jego uderzenie zatrzymał jednak Thibaut Courtois. Mimo to kapitan reprezentacji Polski wraz z końcowym gwizdkiem sędziego i tak mógł wznieść do góry ręce w geście triumfu. Podobnie jak oglądający spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych Wojciech Szczęsny.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Szczęsny i Lewandowski zrobili show

Po zakończeniu meczu obaj nasi zawodnicy stanęli wspólnie przed kamerą Canal+ Sport. A jednym z głównych tematów rozmowy była rzecz jasna dalsza przyszłość Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca. Show skradł w tym temacie jednak nie sam zainteresowany, a jego rodak.

- Ile mam? 51 dni? To jeszcze chwilę czasu mam. Zobaczymy. Będę czekał na jakieś różne opcje i wtedy zdecyduję się, co będzie najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny. Więc pewnie jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać - tłumaczył podczas wywiadu Robert Lewandowski.

Później 37-latek został zapytany, czy podczas podejmowania decyzji wyżej cenić będzie sobie ambicje sportowe czy też kwestie rodzinne.

- Nie da się tak powiedzieć, co jest ważniejsze. Bo wszystko jest ważne. To kwestia wyboru i tego, co będziemy czuli. I chyba tym będę się kierował, tym będziemy się kierowali... - mówił.

A wtedy jego wypowiedź przerwał Wojciech Szczęsny. - No przecież nie powie - zaśmiał się nasz bramkarz, dając jasno do zrozumienia, że próba ciągnięcia "Lewego" za język mija się z celem.

- Poczekaj, bo chcę lać wodę. Chcę lać wodę, że niby długo odpowiadałem, żeby potem już był spokój - zaśmiał się w odpowiedzi Robert Lewandowski.

Ciekawa sytuacja miała jednak jeszcze miejsce na koniec rozmowy.

Robert Lewandowski ogłasza, że zostaje
wypalił ku zaskoczeniu wszystkich

Sam napastnik nawet nie zareagował na te słowa, co dodatkowo wykorzystał Wojciech Szczęsny-

- Nie zaprzeczył - zażartował, wywołując śmiech u swojego kolegi z szatni.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony siedzi na ławce rezerwowych, skupiony, w tle widoczni inni zawodnicy zespołu w podobnych strojach sportowych.
Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
Piłkarz ubrany w zielony strój bramkarski na boisku, z lewej strony leży przy słupku po nieudanej interwencji, z prawej strony trzyma butelkę wody i zakrywa twarz dłonią, wyrażając emocje po meczu lub straconej bramce.
Wojciech Szczęsny w akcji podczas meczu FC BarcelonaEleven Sports / INA FASSBENDER / AFPAFP
FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)

