Zdobycie mistrzostwa Hiszpanii to zawsze wyjątkowa chwila. Sukces smakuje jednak szczególne, gdy uda się go przypieczętować w starciu z odwiecznym rywalem. W niedzielę mogła się o tym przekonać FC Barcelona, która pierwszy raz w historii zapewniła sobie miejsce na krajowym tronie bezpośrednio po triumfie 2:0 nad Realem Madryt.

Szansę na podwyższenie prowadzenia "Dumy Katalonii" miał jeszcze w samej końcówce wprowadzony wcześniej z ławki Robert Lewandowski. Jego uderzenie zatrzymał jednak Thibaut Courtois. Mimo to kapitan reprezentacji Polski wraz z końcowym gwizdkiem sędziego i tak mógł wznieść do góry ręce w geście triumfu. Podobnie jak oglądający spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych Wojciech Szczęsny.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Szczęsny i Lewandowski zrobili show

Po zakończeniu meczu obaj nasi zawodnicy stanęli wspólnie przed kamerą Canal+ Sport. A jednym z głównych tematów rozmowy była rzecz jasna dalsza przyszłość Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca. Show skradł w tym temacie jednak nie sam zainteresowany, a jego rodak.

- Ile mam? 51 dni? To jeszcze chwilę czasu mam. Zobaczymy. Będę czekał na jakieś różne opcje i wtedy zdecyduję się, co będzie najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny. Więc pewnie jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać - tłumaczył podczas wywiadu Robert Lewandowski.

Później 37-latek został zapytany, czy podczas podejmowania decyzji wyżej cenić będzie sobie ambicje sportowe czy też kwestie rodzinne.

- Nie da się tak powiedzieć, co jest ważniejsze. Bo wszystko jest ważne. To kwestia wyboru i tego, co będziemy czuli. I chyba tym będę się kierował, tym będziemy się kierowali... - mówił.

A wtedy jego wypowiedź przerwał Wojciech Szczęsny. - No przecież nie powie - zaśmiał się nasz bramkarz, dając jasno do zrozumienia, że próba ciągnięcia "Lewego" za język mija się z celem.

- Poczekaj, bo chcę lać wodę. Chcę lać wodę, że niby długo odpowiadałem, żeby potem już był spokój - zaśmiał się w odpowiedzi Robert Lewandowski.

Ciekawa sytuacja miała jednak jeszcze miejsce na koniec rozmowy.

Robert Lewandowski ogłasza, że zostaje

Sam napastnik nawet nie zareagował na te słowa, co dodatkowo wykorzystał Wojciech Szczęsny-

- Nie zaprzeczył - zażartował, wywołując śmiech u swojego kolegi z szatni.

Robert Lewandowski

Wojciech Szczęsny

