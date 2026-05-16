Szczęsny zareagował na odejście Lewandowskiego z Barcelony. W swoim stylu, ale wpis. "Przede wszystkim daj znać"

Obecna umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona wygaśnie wraz z końcem czerwca tego roku - było więc już od dawna jasne, że napastnik wraz z zakończeniem kampanii 25/26 będzie musiał podjąć istotną decyzję dotyczącą swojej dalszej zawodowej przyszłości.

"Lewy" ostatecznie nie prolongował kontraktu z "Blaugraną" - i 16 maja ogłosił oficjalnie, że po czterech latach jego przygoda z ekipą z Camp Nou - przygoda pełna sukcesów związana z najróżniejszymi trofeami - się zakończy.

Lewandowski opuszcza Barcelonę, tak zareagował Szczęsny. Nie do podrobienia

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" - stwierdził futbolista w poście na Instagramie. Nie trzeba było długo czekać na reakcję m.in. jego kolegi z zespołu FCB oraz przyjaciela Wojciecha Szczęsnego.

"Legenda, goat itp. itd., ale przede wszystkim daj znać sąsiadom, kiedy impreza pożegnalna!" - napisał w swym niepodrabialnym stylu "Tek", kwitując komentarz emotikoną serca.

Szczęsny i Lewandowski zdążą jeszcze razem zagrać dla Barcelony? Przed "Blaugraną" dwa ostatnie mecze sezonu

Wojciech Szczęsny do "Barcy" trafił na jesień 2024 roku po tym, jak Marc-Andre ter Stegen doznał skomplikowanej kontuzji, która na wiele miesięcy całkowicie wykluczyła go z gry. W barwach "Dumy Katalonii", wespół z Lewandowskim, sięgnął on po dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla.

Niewykluczone, że obu Polaków ujrzymy jeszcze razem na murawie w ramach meczu "Blaugrany" - "Szczena" w końcówce sezonu może dostać jeszcze więcej czasu na boisku od trenera Flicka (ostatnio golkiper zagrał pełne 90 minut z Deportivo Alaves), a "Lewy", co już potwierdził sam szkoleniowiec, będzie mieć z pewnością sposobność, by pożegnać się z kibicami.

Barcelona 17 maja zagra z Realem Betis, 23 maja zakończy sezon meczem z Valencią.

