Szczęsny zapytany o Lewandowskiego, wypalił bez wahania. O ty mało kto wiedział

Paweł Czechowski

Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego od dawna łączy wielka przyjaźń - latami dzielili oni wszak szatnię jako reprezentanci Polski, a teraz są również oboje członkami ekipy FC Barcelona. Jeśli ktoś może mieć w zanadrzu jakieś mało znane fakty o "Lewym", to właśnie "Szczena" - i przykład tego mogliśmy zaobserwować podczas niedawnej sesji Q&A z fanami "Blaugrany", w której wziął udział bramkarz.

Wojciech Szczęsny zdradził nieznany fakt z życia Roberta Lewandowskiego
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski znają się jak łyse konie - panowie są przykładem wieloletniej przyjaźni w świecie futbolu i fakt, że od pewnego czasu mogą razem reprezentować barwy jednego klubu - FC Barcelona - bez dwóch zdań napawa ich wielką radością.

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś o jakimś mało znanym wątku z życia "Lewego", to "Szczena" byłby w tym względzie bez dwóch zdań jednym z najlepszych źródeł. Pewien kibic "Barcy" doskonale zdawał sobie z tego sprawę...

Szczęsny zagadnięty o Lewandowskiego, odkrył przed kibicami nieznany fakt. "On tego nie potrafi"

"Tek" wziął ostatnio udział w sesji Q&A z kibicami "Dumy Katalonii" - i w pewnym momencie jeden z fanów poprosił o to, by opowiedział o "RL9" coś, co wie tylko on. Po krótkiej chwili bramkarz zaskoczył nietuzinkową odpowiedzią.

"Naprawdę nie potrafi przegrywać w ping-ponga. Nie chodzi o to, że nie umie w niego grać, ale nie potrafi zaakceptować porażki. Jestem w tę grę lepszy od niego, stąd to wiem" - stwierdził z rozbrajającą szczerością 35-latek.

"Zawsze znajdzie wymówkę: "to przez wiatr", "bo on rozmawiał", "podłoga jest śliska". Po prostu nie potrafi. To coś, czego mogliście nie widzieć" - skwitował golkiper, wyczerpując temat.

Szczęsny i Lewandowski znów jednocześnie w pierwszym składzie Barcelony? To niewykluczone

Niewykluczone, że już niebawem zobaczymy obu Polaków w barwach Barcelony znów jednocześnie na murawie - podczas gdy Szczęsny zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię, Lewandowski jest na ostatniej prostej do powrotu do gry po urazie mięśnia dwugłowego. "Blaugrana" kolejne spotkanie rozegra 2 listopada o godz. 18.30 przeciw Elche.

