Szczęsny zapytany o Lewandowskiego, nagle padły takie słowa. "Zmienił się"

Szczęsny: Lewandowski bardzo się zmienił po dołączeniu do FC Barcelona

Przede wszystkim zawodnik po raz kolejny podkreślił, że to nie "Lewy" przekonał go ostatecznie do dołączenia do "Barcy". "To on był pierwszą osobą, która zadzwoniła i powiedziała: 'Słuchaj, gdyby była taka szansa, czy wróciłbyś z emerytury?'. Rozmawiałem z nim chwilę i do niczego nie doszliśmy. Powiedziałbym, że moja żona była najbardziej wpływowa w tej kwestii, ale nie mogę też powiedzieć, że wpływ miała tu wyłącznie jedna osoba" - stwierdził futbolista.