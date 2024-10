Szczęsny w tarapatach, w szatni aż huczy. FC Barcelona reaguje. Jest decyzja

FC Barcelona jest w tym sezonie niemal nie do zatrzymania. Niemal, bo podopieczni trenera Hansiego Flicka zdążyli przegrać już dwa spotkania - 1:2 z AS Monaco w Lidze Mistrzów oraz 2:4 z Osasuną w rozgrywkach La Liga. Poza tym jednak "Duma Katalonii" miażdży kolejnych rywali , o czym w bolesny sposób przekonali się w ostatnim czasie piłkarze Bayernu Monachium oraz Realu Madryt. Ekipa z Niemiec poległa na Stadionie Olimpijskim 1:4, a jeszcze gorzej spisali się na Estadio Santiago Bernabeu "Królewscy", którzy także stracili cztery bramki, lecz nie zdobyli przy tym ani jednej.

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny rezerwowym, Inaki Pena chwalony. Zapadła kluczowa decyzja

Także klubowi działacze doceniają postawę Inakiego Peni. Dlatego też podjęli decyzję o przedłużeniu umowy z 25-letnim golkiperem, która obowiązuje obecnie do 30 czerwca 2026 roku. Dziennikarze "Mundo Deportivo" zaznaczają, że negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, ale władze Barcelony mają świadomość, że "prędzej czy później będzie musiało do tego dojść".

- Klub chce rozpocząć rozmowy w nadchodzących miesiącach, biorąc pod uwagę, że w czerwcu 2025 roku rozpocznie się ostatni rok kontraktu Peni, a powrót ter Stegena do gry po poważnej kontuzji kolana może przedłużyć się do rozpoczęcia kolejnego sezonu. Na razie nie ma żadnych kontaktów, choć obie strony są pewne, że prędzej czy później zasiądą do rozmów i są skazane na wzajemne porozumienie. Zawodnik, którego drugim zmiennikiem jest polski bramkarz Wojciech Szczęsny, nie rozważa na dziś zmiany klubu - czytamy.