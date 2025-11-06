Rywalizacja pomiędzy Barceloną i Club Brugge "na papierze" zapowiadała się na niewiele bardziej wymagającą od niedawnego starcia z Olynpiakosem. Szybko się jednak okazało, że podopieczni Hansiego Flicka będą musieli włożyć w spotkanie o wiele więcej wysiłku, ale nie aby go jak najwyżej wygrać, tylko żeby uniknąć porażki.

Poważna wpadka Barcelony w Belgii. Szczęsny "uratowany" przez sędziego

Belgowie skrzętnie "korzystali" z bardzo wysokiego ustawienia linii defensywnej "Dumy Katalonii" i raz za razem karcili rywala w kontrach. Dość powiedzieć, że Wojciech Szczęsny w kolejnym spotkaniu w Lidze Mistrzów wpuścił aż trzy gole. Do siatki musiał jednak sięgać czterokrotnie.

W doliczonym czasie Polak zaryzykował i wdał się w drybling z Romeo Vermantem, jednak piłkę stracił. Napastnik odebrał mu ją i umieścił w bramce, wprawiając cały stadion w ekstazę. Radość nie trwała jednak długo - po analizie VAR arbiter nie uznał trafienia. Powód? Faul na Szczęsnym.

Chociaż gospodarze protestowali, a kibice gwizdali, skończyło się na wyniku 3:3, co i tak z perspektywy Club Brugge z pewnością było rezultatem powyżej oczekiwań. W tamtejszych mediach najwięcej uwagi poświęcano jednak przede wszystkim sytuacji ze Szczęsnym w roli głównej.

Belgowie wściekli po wpadce Szczęsnego. Nie mogą w to uwierzyć

Belgowie nie kryli swojej wściekłości z powodu anulowanego trafienia. Można mówić wręcz o ogólnokrajowej debacie, czy aby Anthony Taylor słusznie go nie uznał. Nie do końca zgadza się z nim jedna z ikon reprezentacji Belgii - Toby Alderweireld. W jego opinii, którą przedstawił na łamach "voetbalprimeur.be" do przewinienia nie doszło, a gol powinien zostać uznany.

Nie sądzę, żeby to był ewidentny faul. Stopa Szczęsnego nie stoi pewnie na ziemi. Czuje, że coś może pójść nie tak i upada zbyt łatwo

Na portalu przeprowadzono nawet sondę, czy bramka na 4:3 słusznie nie została uznana. Większość czytelników uznała, że nie. Poranny wynik ankiety wskazywał, że takiej odpowiedzi udzieliło ponad 64 procent respondentów. Ich werdykt był zatem jasny - nie wybaczą sędziemu kontrowersyjnej w ich opinii decyzji.

"W 91. minucie wydawało się, że niemożliwe jednak się wydarzy. Vermant ze swobodą odebrał piłkę Szczęsnemu i wpakował ją do siatki na 4:3! Sędzia Anthony Taylor anulował jednak gola po konsultacji z VAR z powodu faulu. I z wielkiej sensacji zrobił tylko małą. Co za wieczór!" - tak tamtejsze wydarzenia relacjonowali dziennikarze portalu "hln.be".

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski na boisku zameldował się w 58. minucie. Jego występ przeszedł jednak niemal kompletnie bez echa w belgijskich mediach. W końcu nie było zbytnio czego oceniać - oddał on tylko dwa strzały; oba zablokowane.

Tym samym po czterech kolejkach Ligi Mistrzów FC Barcelona na koncie ma tylko siedem punktów i zajmuje dopiero 11. miejsce.

Wojciech Szczęsny IMAGO/David Catry Newspix.pl

Robert Lewandowski NICOLAS TUCAT AFP

Zawodnicy FC Barcelona i Club Brugge NICOLAS TUCAT AFP