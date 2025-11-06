Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny w centrum burzy, Belgowie wściekli. Tego nie wybaczą po wpadce Barcelony

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny mimo wpuszczenia trzech bramek w meczu z Club Brugge i tak może mówić o wielkim szczęściu. W doliczonym czasie Polak zaliczył wpadkę, która skończyła się golem na 4:3 dla Belgów. Ostatecznie sędzia trafienie anulował, co wywołało wściekłość tamtejszych kibiców. Zawrzało także w mediach, gdzie szeroko komentowano sytuację z Polakiem w roli głównej. Werdykt był błyskawiczny - tego nie wybaczą po rywalizacji z Barceloną.

Wojciech Szczęsny w meczu z Club Brugge zaliczył solidną wpadkę
Wojciech Szczęsny w meczu z Club Brugge zaliczył solidną wpadkęAngel Martinez/Getty Images / ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Rywalizacja pomiędzy Barceloną i Club Brugge "na papierze" zapowiadała się na niewiele bardziej wymagającą od niedawnego starcia z Olynpiakosem. Szybko się jednak okazało, że podopieczni Hansiego Flicka będą musieli włożyć w spotkanie o wiele więcej wysiłku, ale nie aby go jak najwyżej wygrać, tylko żeby uniknąć porażki.

Poważna wpadka Barcelony w Belgii. Szczęsny "uratowany" przez sędziego

Belgowie skrzętnie "korzystali" z bardzo wysokiego ustawienia linii defensywnej "Dumy Katalonii" i raz za razem karcili rywala w kontrach. Dość powiedzieć, że Wojciech Szczęsny w kolejnym spotkaniu w Lidze Mistrzów wpuścił aż trzy gole. Do siatki musiał jednak sięgać czterokrotnie.

W doliczonym czasie Polak zaryzykował i wdał się w drybling z Romeo Vermantem, jednak piłkę stracił. Napastnik odebrał mu ją i umieścił w bramce, wprawiając cały stadion w ekstazę. Radość nie trwała jednak długo - po analizie VAR arbiter nie uznał trafienia. Powód? Faul na Szczęsnym.

Frenkie de Jong (P) po meczu z Club Brugge wprost przyznał, że Barcelona straciła zbyt wiele goli. Szczęsny w sumie cztery razy wyciągał piłkę z siatki
Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Chociaż gospodarze protestowali, a kibice gwizdali, skończyło się na wyniku 3:3, co i tak z perspektywy Club Brugge z pewnością było rezultatem powyżej oczekiwań. W tamtejszych mediach najwięcej uwagi poświęcano jednak przede wszystkim sytuacji ze Szczęsnym w roli głównej.

    Belgowie wściekli po wpadce Szczęsnego. Nie mogą w to uwierzyć

    Belgowie nie kryli swojej wściekłości z powodu anulowanego trafienia. Można mówić wręcz o ogólnokrajowej debacie, czy aby Anthony Taylor słusznie go nie uznał. Nie do końca zgadza się z nim jedna z ikon reprezentacji Belgii - Toby Alderweireld. W jego opinii, którą przedstawił na łamach "voetbalprimeur.be" do przewinienia nie doszło, a gol powinien zostać uznany.

    Nie sądzę, żeby to był ewidentny faul. Stopa Szczęsnego nie stoi pewnie na ziemi. Czuje, że coś może pójść nie tak i upada zbyt łatwo
    wypalił 127-krotny reprezentant Belgii

    Na portalu przeprowadzono nawet sondę, czy bramka na 4:3 słusznie nie została uznana. Większość czytelników uznała, że nie. Poranny wynik ankiety wskazywał, że takiej odpowiedzi udzieliło ponad 64 procent respondentów. Ich werdykt był zatem jasny - nie wybaczą sędziemu kontrowersyjnej w ich opinii decyzji.

    "W 91. minucie wydawało się, że niemożliwe jednak się wydarzy. Vermant ze swobodą odebrał piłkę Szczęsnemu i wpakował ją do siatki na 4:3! Sędzia Anthony Taylor anulował jednak gola po konsultacji z VAR z powodu faulu. I z wielkiej sensacji zrobił tylko małą. Co za wieczór!" - tak tamtejsze wydarzenia relacjonowali dziennikarze portalu "hln.be".

    Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów© 2025 Associated Press

    Robert Lewandowski na boisku zameldował się w 58. minucie. Jego występ przeszedł jednak niemal kompletnie bez echa w belgijskich mediach. W końcu nie było zbytnio czego oceniać - oddał on tylko dwa strzały; oba zablokowane.

    Tym samym po czterech kolejkach Ligi Mistrzów FC Barcelona na koncie ma tylko siedem punktów i zajmuje dopiero 11. miejsce.

    Wojciech Szczęsny
    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Bramkarz w zielonym stroju przygotowuje się do wybicia piłki na boisku piłkarskim podczas meczu, w tle widoczny inny piłkarz oraz publiczność na trybunach.
    Wojciech SzczęsnyIMAGO/David CatryNewspix.pl
    Piłkarz w różowym stroju drużyny FC Barcelona stoi na murawie boiska podczas meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz rozmyta publiczność.
    Robert LewandowskiNICOLAS TUCATAFP
    Piłkarze dwóch drużyn na murawie stadionu podczas przerwy lub po zakończeniu meczu, otoczeni przez sztab szkoleniowy, część zawodników ubrana w czarne stroje z niebieskimi paskami, a część w pomarańczowe zestawy, na twarzach sportowców skupienie i emocje.
    Zawodnicy FC Barcelona i Club BruggeNICOLAS TUCATAFP

