Szczęsny "ukarany". Gorąco po meczu Barcelony ws. Polaków. Tak ich nazwali

Choć jeszcze jakiś czas temu trudno było się tego spodziewać, w niedzielnym meczu FC Barcelona z Realem Sociedad od pierwszej minuty w drużynie gospodarzy oglądaliśmy dwóch Polaków. Wojciech Szczęsny zajął bowiem między słupkami miejsce kontuzjowanego Joana Garcii, a w ataku trener Hansi Flick postawił - po raz drugi w tym sezonie La Liga - na Roberta Lewandowskiego.

Choć "Duma Katalonii" niemal od początku ruszyła do ataku, to Wojciech Szczęsny skapitulował jako pierwszy. Pokonał go w 31. minucie strzałem do pustej bramki Alvaro Odriozola, świetnie obsłużony przez Andera Barrenetxeę. Jeszcze przed przerwą wyrównał jednak Jules Kounde, a w drugiej połowie bohaterem Barcelony został Robert Lewandowski, który pięknym strzałem głową zapewnił jej zwycięstwo 2:1, a tym samym niezwykle cenne trzy punkty.

Kapitan reprezentacji Polski - podobnie jak Wojciech Szczęsny - przebywał na murawie do samego końca i mógł opuścić ją z dubletem, lecz w jednej z kolejnych akcji tylko obił poprzeczkę.

FC Barcelona ograła Real Sociedad. Lewandowski i Szczęsny pod lupą mediów

Katalońskie media po meczu wytknęły 37-latkowi tę nieskuteczność. Gdyby trafił do siatki, pomógłby bowiem uniknąć całej drużynie nerwowej końcówki. Dziennik "Sport" pisze nawet, że Lewandowski spudłował, choć mógł strzelić "najłatwiejszą bramkę w swoim życiu". Tamtejsi eksperci zaznaczają jednak także, że przez większość meczu Polak nie miał zbyt dużo miejsca, nie otrzymując zbyt wielu podań i wystawili mu notę "7" w 10-stopniowej skali.

Obrona Realu otoczyła Polaka, odcinając go od zespołu. Schodził niżej, gdy tylko mógł, aby dotknąć piłki. W jednej z akcji wywalczył żółtą kartkę dla Zubeldii, ale niewiele uczestniczył w rozegraniu

Także "Mundo Deportivo" wytyka Lewandowskiemu strzał w poprzeczkę, nazywając jego zachowanie w tamtej sytuacji "błędem", a jego samego piłkarzem "przykrytym". I na łamach tej gazety podkreślono jednak, że sam strzał głową naszego snajpera przy bramce na 2:1 był kapitalny.

Nieco mniej konkretów można przeczytać w katalońskich mediach o Wojciechu Szczęsnym, lecz i przy podsumowaniu jego gry jest dość ciekawie.

"Ukarany"

- Nie mógł nic zrobić przy strzale. Z resztą radził sobie bez problemów. Z łatwością grał nogami i dobrze wykonywał swoje obowiązki - czytamy w uzasadnieniu.

- Defensywny początkowo plan Realu Sociedad nie dawał mu wielu możliwości, by się wykazać, ale potem Odriozola strzelił gola po drugim ataku. W drugiej połowie, gdy gra była bardziej otwarta, miał więc nieco więcej do roboty - dodają eksperci "Mundo Deportivo".

