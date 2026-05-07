Szczęsny ogłasza ws. transferu Lewandowskiego. Nagle padło "Real Madryt"

Katarzyna Pociecha

Wojciech Szczęsny został zapytany o dyskutowany w mediach od tygodni możliwy transfer Roberta Lewandowskiego do Juventusu. Odpowiedział dosadnie i w swoim stylu. Przeprowadzający rozmowę Mateusz Święcicki w pewnym momencie nagle wypalił o... Realu Madryt. Reakcja bramkarza mówi sama za siebie.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w Barcelonie

Od wielu tygodni ważą się piłkarskie losy Roberta Lewandowskiego. Polak ma mieć przed sobą kilka możliwości, jeśli chodzi o dalszą grę. Po pierwsze, mógłby przedłużyć wygasający w czerwcu kontrakt z Barceloną, lecz - wedle medialnych doniesień - na gorszych finansowo warunkach. Po drugie, mógłby przenieść się do innego klubu. Najwięcej mówi się o transferze do Serie A. Polak miał znaleźć się w orbicie zainteresowań Milanu oraz Juventusu. Tego samego, w którym w latach 2017-2024 grał jego przyjaciel i kolega z katalońskiej szatni, Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny wprost o transferze Roberta Lewandowskiego. "Sam nie wie"

Pytanie o możliwe przenosiny "Lewego" do Turynu nie mogło nie paść w trakcie wywiadu bramkarza dla Eleven Sports. "Pokutuje takie myślenie, że na pewno Wojciech Szczęsny szepcze do ucha Robertowi Lewandowskiemu, jakiego wyboru ma dokonać, zwłaszcza w kontekście klubu, w którym przez lata występowałeś" - padło z ust dziennikarza.

Odpowiedź? "Po pierwsze - nie, nie szepczę mu do ucha. Po drugie, jak ja bym mu miał na podstawie swojego doświadczenia szeptać, to bym powiedział, żeby skończyć karierę, bo wtedy mogą się najlepsze rzeczy dziać. I nie wiadomo, kto się zgłosi" - śmiał się Szczęsny. "Real Madryt" - rzucił przeprowadzający wywiad Mateusz Święcicki.

Ojojoj. To już ty powiedziałeś
-odparował golkiper.

Dodał, tak naprawdę nie rozmawia z Robertem Lewandowskim o tym, gdzie ten będzie grał od nowego sezonu. A to nie wszystko. "Szczerze? Takie moje podejrzenie - Robert sam nie wie" - ocenił.

Szczęsny wrócił z emerytury dla Barcelony. Teraz zdecydował, co dalej

W swojej żartobliwej wypowiedzi, że może warto najpierw ogłosić zakończenie kariery, a potem przyjąć zadowalającą ofertę i wrócić na boisko, Szczęsny nawiązywał do swojej historii z 2024 roku. "Dzisiaj moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale mojego serca już w tym nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie" - ogłosił w sierpniu, żegnając się z Juventusem i przechodząc na sportową emeryturę.

Krótko po tym wydarzyło się coś, czego chyba mało kto się spodziewał. Po dosłownie epizodzie odpoczynku i rozbratu z piłką "Szczena"... wrócił na murawę. I to nie byle gdzie, bo w Katalonii. FC Barcelona zakontraktowała Polaka po tym, jak we wrześniu poważnej kontuzji doznał podstawowy bramkarz Marc-Andre ter Stegen.

"Szanuję historię FC Barcelony. (…) Rozumiem trudną sytuację, jaka się u nich pojawiła po kontuzji Ter Stegena i uważam, że brakiem szacunku z mojej strony byłoby nierozważenie tej opcji" - mówił Szczęsny dla katalońskiego "Sportu". W taki sposób występuje w Hiszpanii aż do teraz. I, jak sam zapewnia, nigdzie się nie wybiera.

