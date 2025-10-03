Szczęsny mógł być konkurentem… Lewandowskiego. Jedna propozycja zmieniła wszystko

Wojciech Szczęsny wychowywał się w wyjątkowo ukierunkowanej na futbol rodzinie - wszak w piłkę grali jego ojciec Maciej oraz starszy brat Jan, nie dziwi więc, że i on złapał tego bakcyla.

O ile jednak Maciej Szczęsny zrobił profesjonalną karierę w roli bramkarza, o tyle taki kierunek... nie od początku był oczywisty też dla jego młodszego syna. Mały Wojtek miał pierwotnie nieco inne plany.

Szczęsny chciał strzelać gole, a nie bronić bramki. Do zmiany zainspirował go pierwszy trener

Historię tę przybliżył w wywiadzie dla TVP Sport w 2017 roku pierwszy trener "Szczeny" - Jacek Rutowski, który opiekował się swego czasu młodym sportowcem w Agrykoli Warszawa.

"Przyprowadzili go rodzice. Początkowo chciał grać i trenował jako zawodnik z pola, marzyło mu się strzelanie bramek, chciał być napastnikiem. W ten sposób ćwiczył przez okres trzech miesięcy" - mówił Rutowski.

Szkoleniowiec przywołał wspomnienie, gdy pewnego lata juniorzy Agrykoli szykowali się na letni obóz i na ostatnim treningu przed podróżą podsunął on młodemu Szczęsnemu koncepcję zmiany pozycji - właśnie na golkipera.

"Skrzywił się bardzo po mojej propozycji, powiedział, że "raczej nie", ale kiedy spotkaliśmy się już przed wyjazdem, to okazało się, że jednak wziął na zgrupowanie rękawice i bluzę bramkarską i od pierwszego treningu na obozie już ćwiczył jako bramkarz i... tak zostało do dziś" - orzekł.

Skąd w ogóle u Rutowskiego pojawił się pomysł, by tak drastycznie zmienić rolę swojego podopiecznego? "Na pewno zdecydowały o tym cechy charakteru, ale również jego budowa ciała wskazywała na to, że będzie wysokim chłopakiem - miał długie nogi i długie ramiona. Poza tym zauważyłem, że ma bardzo dobry refleks. Stąd moja propozycja, by spróbował na bramce" - skwitował.

Patrząc po późniejszym przebiegu kariery "Teka" nie ma wątpliwości, że to był dobry wybór - próżno szukać w ostatnich latach polskiego golkipera o takim dorobku, jak Szczęsny. Choć kto wie, gdyby dalej obstawał on przy swoim i został typem wysokiego napastnika w stylu Jana Kollera czy Petera Croucha, to może zostalibyśmy świadkami arcyinteresującej rywalizacji o pozycję numer dziewięć w kadrze między nim a Robertem Lewandowskim?

