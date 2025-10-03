Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny mógł być konkurentem… Lewandowskiego. Jedna propozycja zmieniła wszystko

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Wojciech Szczęsny jest bramkarzem z największą liczbą występów w reprezentacji Polski - uzbierał ich łącznie 84 i żaden inny piłkarz grający między słupkami nie był w stanie się zbliżyć do tego pułapu. Jako golkiper "Tek" uzbierał ponadto wiele nagród indywidualnych, ale... jego kariera mogła wyglądać zupełnie inaczej. Zaczynał on ją bowiem w roli napastnika i gdyby tylko był wyjątkowo uparty, to mógłby nawet potem konkurować o pierwszy skład "Biało-Czerwonych" ze swym przyjacielem, Robertem Lewandowskim.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyUrbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Wojciech Szczęsny wychowywał się w wyjątkowo ukierunkowanej na futbol rodzinie - wszak w piłkę grali jego ojciec Maciej oraz starszy brat Jan, nie dziwi więc, że i on złapał tego bakcyla.

O ile jednak Maciej Szczęsny zrobił profesjonalną karierę w roli bramkarza, o tyle taki kierunek... nie od początku był oczywisty też dla jego młodszego syna. Mały Wojtek miał pierwotnie nieco inne plany.

Najlepsze akcje Polaków z 2. kolejki fazy ligowej Ligi EuropyPolsat Sport

Szczęsny chciał strzelać gole, a nie bronić bramki. Do zmiany zainspirował go pierwszy trener

Historię tę przybliżył w wywiadzie dla TVP Sport w 2017 roku pierwszy trener "Szczeny" - Jacek Rutowski, który opiekował się swego czasu młodym sportowcem w Agrykoli Warszawa.

"Przyprowadzili go rodzice. Początkowo chciał grać i trenował jako zawodnik z pola, marzyło mu się strzelanie bramek, chciał być napastnikiem. W ten sposób ćwiczył przez okres trzech miesięcy" - mówił Rutowski.

Szkoleniowiec przywołał wspomnienie, gdy pewnego lata juniorzy Agrykoli szykowali się na letni obóz i na ostatnim treningu przed podróżą podsunął on młodemu Szczęsnemu koncepcję zmiany pozycji - właśnie na golkipera.

"Skrzywił się bardzo po mojej propozycji, powiedział, że "raczej nie", ale kiedy spotkaliśmy się już przed wyjazdem, to okazało się, że jednak wziął na zgrupowanie rękawice i bluzę bramkarską i od pierwszego treningu na obozie już ćwiczył jako bramkarz i... tak zostało do dziś" - orzekł.

Skąd w ogóle u Rutowskiego pojawił się pomysł, by tak drastycznie zmienić rolę swojego podopiecznego? "Na pewno zdecydowały o tym cechy charakteru, ale również jego budowa ciała wskazywała na to, że będzie wysokim chłopakiem - miał długie nogi i długie ramiona. Poza tym zauważyłem, że ma bardzo dobry refleks. Stąd moja propozycja, by spróbował na bramce" - skwitował.

Szczęsny kontra Lewandowski w ataku kadry? Taki scenariusz mógłby się ziścić

Patrząc po późniejszym przebiegu kariery "Teka" nie ma wątpliwości, że to był dobry wybór - próżno szukać w ostatnich latach polskiego golkipera o takim dorobku, jak Szczęsny. Choć kto wie, gdyby dalej obstawał on przy swoim i został typem wysokiego napastnika w stylu Jana Kollera czy Petera Croucha, to może zostalibyśmy świadkami arcyinteresującej rywalizacji o pozycję numer dziewięć w kadrze między nim a Robertem Lewandowskim?

Zobacz również:

Marek Papszun będzie musiał radzić sobie bez kapitana przez dłużej niż początkowo sądził
Ekstraklasa

Wygrana w Lidze Konferencji, a teraz takie wieści. Dramat Rakowa, jest gorzej niż wszyscy myśleli

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Wojciech Szczęsny - bramkarz FC Barcelona - ma plan dotyczący tego, czym chciałby zająć się po swojej karierze
Wojciech SzczęsnyIna FASSBENDER / AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Bramkarz w sportowym stroju podczas przygotowań do meczu, ujęcie skupione na koncentracji i skupieniu zawodnika, widoczne rękawice bramkarskie oraz logotyp sportowy na ubraniu.
Wojciech SzczęsnyJose BretonEast News
Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja