- Joan jest numerem jeden, a Tek numerem dwa - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec, podkreślając, że hierarchia w bramce na finiszu rozgrywek pozostaje niezmienna. Przyznał jednak równocześnie, że o ile bramkarze ze szkółki - z Diego Kochenem na czele - nie mogą liczyć na jakiekolwiek minuty, tak byłego reprezentanta Polski możemy jeszcze zobaczyć między słupkami. - Jeśli wprowadzimy jakieś zmiany, Wojtek będzie pierwszym zawodnikiem, który wyjdzie na boisko do końca sezonu - zagwarantował Hansi Flick.

Sam Wojciech Szczęsny chciałby jednak uniknąć występu podczas dzisiejszej delegacji do Vitorii w Kraju Basków, gdzie FC Barcelona czeka starcie z Deportivo Alaves. A przynajmniej sugerował to na murawie Camp Nou po triumfie nad Realem Madryt, pieczętującym mistrzostwo.

- Tak gadaliśmy sobie na ławce już przy 2:0, że w środę jest taki mecz, w którym nikt nie chce grać, a pewnie ci co nie chcą, będą musieli zagrać. Ciężko będzie się przygotować profesjonalnie do meczu w środę, a boję się, że wszyscy, którzy nie grali, mogą dostać okazję wtedy. Ja nic nie będę mówił, bo zaraz się kursy zmienią u bukmaherów - żartował nasz bramkarz, "protestując" przeciwko wkroczeniu do akcji.

Zobaczymy, na kogo postawi dziś trener Hansi Flick. Jest to o tyle istotne, że jego decyzja może mieć bezpośrednie przełożenie na losy jednego z indywidualnych trofeów.

La Liga. Trwa walka o "Trofeo Zamora". Garcia czy Szczęsny - ważna decyzja Flicka

Chodzi rzecz jasna o "Trofeo Zamora" dla najlepszego bramkarza na boiskach La Liga. Trafia ono na konto tego golkipera, który zachowa najniższą średnią bramek straconych na mecz. Co jednak ważne, musi na przestrzeni całego sezonu zanotować minimum 28 występów, przebywając na boisko przynajmniej przez 60 minut.

Ten warunek spełniają już zarówno Joan Garcia (20 straconych goli w w 29 meczach, co daje średnią 0,69), jak i Thibaut Courtois (26 goli, 29 meczów, średnia 0,90). Liderem klasyfikacji jest więc obecnie Hiszpan i to on w trzech ostatnich kolejkach będzie bronił prowadzenia. Jak zaznacza "Mundo Deportivo", mimo marginesu błędu nie może być jednak pewny triumfu, choć wszystko wskazuje na to, że to on zostanie zwycięzcą.

Courtois musiałby dokończyć sezon ligowy bez straconej bramki, a Joan Garcia musiałby stracić sześć, aby współczynniki się wyrównały. Możliwe jest również, że Courtois nie zagra ponownie. W takim przypadku utrzymałby swój współczynnik 0,90 i nadal mógłby ubiegać się o nagrodę, rozegrawszy minimalną liczbę meczów

I dodają: - Jednym z dylematów na resztę sezonu ligowego jest to, kto stanie w bramce Barcelony. Biorąc pod uwagę cel zdobycia 100 punktów i sądząc po komentarzach Hansiego Flicka, wszystko wskazuje na to, że Joan Garcia zagra dziś w Vitorii, przynajmniej w podstawowym składzie.

Barcelonę, poza dzisiejszym starciem z Deportivo Alaves, czekają jeszcze mecze z Realem Betis oraz Valencią. Real Madryt zmierzy się natomiast w trzech pozostałych kolejkach z Realem Oviedo, Sevillą oraz Athletikiem Bilbao.

Wojciech Szczęsny

Joan Garcia

