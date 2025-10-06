FC Barcelona w meczu 8. kolejki La Liga przeciwko Sevilli nie przypominała maszyny Hansiego Flicka ze swoich najlepszych meczów. "Blaugranie" brakowało pewności w obronie, jak i skuteczności w ataku, co skończyło się wygraną andaluzyjskiej ekipy aż 4:1.

Losy meczu mógł odwrócić Robert Lewandowski, stając przed szansą na wyrównanie 2:2 z rzutu karnego. Polak nie trafił jednak nawet w bramkę. Dla Sevilli zwycięstwo to miało ogromne znaczenie, bowiem po raz pierwszy od sezonu 2005/2006, była ona w stanie strzelić co najmniej cztery bramki katalońskiej ekipie.

Koszmar Lewandowskiego, a później wiadomość od Krychowiaka. Nie zapomniał

Po takim sukcesie nie mogło zabraknąć ciepłych słów nie tylko z ust obecnych, ale również byłych zawodników drużyny z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Już po końcowym gwizdku na krótki wpis zdecydował się Grzegorz Krychowiak.

Tallon Griekspoor - Jannik Sinner. Skrót meczu Eleven Sports

Były pomocnik reprezentacji Polski, który występował w barwach Sevilli w latach 2014 - 2016 i sięgał z nią dwukrotnie po trofeum Ligi Europy, opublikował w mediach społecznościowych relację, na którym umieścił swoje zdjęcie z czasów gry dla "Sevillistas". - Vamos @sevillafc - napisał krótko, dodając białą i czerwoną kulę, w barwach andaluzyjskiej ekipy.

Grzegorz Krychowiak po meczu Sevilla - FC Barcelona Instagram/ Grzegorz Krychowiak screen ESP/Instagram

To właśnie grając dla Sevlli, Grzegorz Krychowiak osiągnął swoją najlepszą formę w karierze, a jego wartość rynkowa osiągała wtedy (według Transfermarkt.de), 30 mln euro.

Znakomite występy Polaka nie uszły uwadze większych klubów, co przerodziło się w transfer do Paris Saint-Germain latem 2016 roku.

Robert Lewandowski świętujący kolejne trafienie w barwach FC Barcelona ANDER GILLENEA / AFP AFP

Robert Lewandowski i Gavi w barwach FC Barcelona ANDER GILLENEA / AFP AFP

Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP