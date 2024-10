Szczęsny czeka na debiut, a FC Barcelona walczy o punkty. Wiadomo, co z Lewandowskim

W środę spełniło się marzenie tysięcy polskich fanów FC Barcelona - klub podpisał kontrakt z Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz już trenuje z nowymi kolegami, ale do gry gotowy będzie dopiero po przerwie reprezentacyjnej. W niedzielne popołudnie "Blaugrana" zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves, gdzie powalczy o przywrócenie trzypunktowej przewagi nad Realem Madryt, by piłkarze mogli ze spokojem spełniać obowiązki w kadrach narodowych. Znamy wyjściowe składy na to spotkanie i wiemy, czy Hansi Flick ponownie znalazł w nim miejsce dla Roberta Lewandowskiego.