Szczere wyznanie Lewandowskiego przed sezonem. To wiele mówi o jego przyszłości

Polski napastnik najlepsze na piłkarskich boiskach pewnie ma już za sobą, ale nie zmienia to faktu, że przed nim jeszcze parę sezonów gry na najwyższym poziomie . Pomimo 35 lat na karku, kapitan reprezentacji jest zresztą bardzo zapracowany. Za nim dopiero co zakończone Euro 2024. W Niemczech snajper wpisał się na listę strzelców w ostatnim meczu przeciwko Francuzom. Futbolista FC Barcelona wykorzystał rzut karny i zapewnił "Orłom" honorowy punkt .

Robert Lewandowski nie myśli o emeryturze. Wciąż stać go na wielkie granie

"Lewy" po europejskim czempionacie udał się na krótką przerwę i obecnie przygotowuje się do kolejnego roku gry w stolicy Katalonii. Wicemistrzowie Hiszpanii w nadchodzącej kampanii mierzą w same wielkie rzeczy. Do zmian doszło między innymi w sztabie szkoleniowym. Xaviego zastąpił Hansi Flick, który w przeszłości z Robertem Lewandowskim już wygrywał trofea w barwach Bayernu Monachium. Kibice "Blaugrany" liczą więc na powtórkę z historii, lecz jednocześnie obawiają się o formę napastnika. Ten robi się coraz straszy. Uspokoić ich postanowił sam zainteresowany.